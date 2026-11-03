횡성군 공직자들 직접 나섰다…SNS 홍보로 ‘관광 500만 시대’ 도전

횡성군이 민선 9기‘횡성관광 500만 시대’를 위해 공직자들이 직접 출연하고 제작하는 참신하고 톡톡 튀는 사회관계망서비스(SNS) 홍보로 지역 주민과 방문객들의 눈길을 사로잡고 있다.

횡성군은 소속 직원들이 직접 기획하고 출연하는 콘텐츠를 제작해 횡성군 유튜브, 인스타그램, 블로그 등 군 공식 SNS 채널에 활력을 불어넣고 있다고 3일 밝혔다.

횡성군 유튜브. 횡성군 제공

기존의 뉴스 형식의 군정 소식 전달을 넘어 직원들이 직접 주요 축제와 행사, 관광지 등을 누비며 생생한 매력을 담아내는 한편 실생활에 유용한 각종 생활정보를 재치 있게 풀어내 새로운 군정 소통 창구로 SNS 채널을 적극 활용하고 있다.

특히 주요 축제를 비롯해 관내 관광지와 지역 특산물을 알리는 과정에서 숏폼 중심의 트렌디한 영상을 촬영하고 이를 게시하며 기존과 다른 신선한 홍보를 통해 대중에게 다가가려고 노력하고 있다.

공공기관의 틀을 과감히 깨고 친근하게 다가가는 공직자들의 유쾌한 도전은 군민들에게는 큰 웃음과 공감을, 영상을 보는 시청자에게는 횡성을 찾고 싶게 만드는 강력한 매력 포인트로 작용하고 있다는 평가다.

이 같은 뉴미디어 홍보는 민선 9기 횡성군의 핵심 목표인‘횡성 관광 500만 시대’를 실현하는 든든한 동력으로 작용하며 진정성 있는 소통으로 횡성군의 브랜드 가치와 친근한 도시 이미지 구축에 든든한 동력이 되고 있다.

도만조 기획예산담당관은 “군민과 더 가깝게 소통하고 횡성의 다채로운 매력을 대중에게 널리 알리기 위해 직원들이 자발적으로 참여하며 함께 즐길 수 있는 홍보의 장을 만들어 가고 있다”며 “앞으로도 틀에 박히지 않은 참신하고 기발한 콘텐츠로 횡성관광 500만 시대를 활짝 여는 데 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

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