강원 전역에 화재위험경보 ‘경계’…강원소방본부 "불씨 관리 주의" 당부

강원도소방본부 2일 오전 9시부로 도내 전역에 화재위험경보 ‘경계’가 발령됨에 따라 화재 예방 활동과 대응태세를 강화한다고 밝혔다.
이번 경보는 가을철 산불조심기간을 맞아 산림과 산림 인접지역의 화재 발생 및 확산 위험에 선제적으로 대비하기 위해 발령됐다. 별도 해제 시까지 유지된다.
소방본부는 이날 오전 10시 상황판단회의를 열어 도내 기상상황과 산불 위험요인을 점검하고 소방관서별 예방·대응 조치사항을 정했다.
이에 따라 도내 전 소방관서는 화재취약대상을 기동순찰 노선에 추가해 예방순찰을 강화하고 소방안전관리자 등 관계자에게 안전문자를 발송하는 등 특별경계근무 1호에 준하는 근무체제를 운영한다.
또 유관기관 비상연락망을 정비하고 의용소방대에 비상소집 대비사항을 안내하는 등 신속한 동원을 위한 준비태세를 갖춘다.
소방본부는 도민들에게 산림 인접지역에서 쓰레기나 논밭두렁을 태우지 말고 입산 시 인화물질과 화기를 가져가지 않도록 당부했다. 아울러 기상특보와 재난문자를 수시로 확인하고 화재를 발견하면 안전한 곳으로 대피한 뒤 즉시 119에 신고해 줄 것을 요청했다.
오승훈 소방본부장은 “가을철에는 낙엽과 마른풀에 작은 불씨가 옮겨붙기 쉽고 건조한 날씨와 강한 바람이 더해지면 대형 산불로 번질 수 있다”며 “야외에서 화기를 취급할 때는 불씨 관리에 각별히 주의하고 등산 시에는 흡연과 화기 사용을 삼가는 등 산불 예방에 적극 동참해 달라”고 당부했다.
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