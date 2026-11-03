본투표 전날 선거 범죄로 63명 기소…부정선거론 부각

미국 법무부가 중간선거를 하루 앞둔 2일(현지 시간) 선거 범죄 혐의로 60명 이상을 기소했다고 밝혔다. 선거에서 공화당의 패색이 짙다는 평가가 나오는 가운데, 도널드 트럼프 대통령의 부정선거론에 힘을 실어주려는 의도로 풀이된다.

미 법무부는 이날 불법 투표 및 유권자 등록, 선거 관련 범죄 혐의 등으로 63명을 기소했다고 발표했다.

외국 국적자임에도 미국 연방선거에 투표하거나 미국 시민권자라고 허위 주장한 혐의 등이다.

피고인 중에는 4명의 불법 체류자가 포함됐으나, 대부분은 영주권자들이다. 영주권자는 미국 시민은 아니라 투표에 참여하거나 유권자로 등록할 경우 불법이다.

토드 블랜치 법무장관은 "오늘 발표는 트럼프 대통령 백악관 복귀 후 유권자 사기 관련 체포 건수가 가장 크게 급증한 것이다"며 "법무부는 우리 선거 제도에 대한 신뢰를 회복하기 위해 유권자 사기 사건을 계속 수사하고 기소할 것이다"고 강조했다.

행정부 수장인 도널드 트럼프 대통령은 부정선거가 이뤄지고 있다는 주장을 반복해온 만큼, 이날 발표는 오히려 중간선거 결과에 대한 신뢰를 떨어뜨리는데 이용될 가능성이 있다.

트럼프 대통령 지지율이 역대 최저수준으로 떨어지면서 이번 중간선거는 민주당이 최소 하원 다수당 지위를 탈환할 것이란 전망이 우세하다. 공화당에 유리한 지형에서 치러지는 상원 선거 역시 접전 상황으로 평가된다.

트럼프 대통령은 2020년 대선 패배 후 선거가 조작됐다며 부정선거론을 주장했고, 2024년 대선 승리때는 자신에 대한 지지가 조작이 불가능할 정도였다고 주장했다.

<뉴시스>

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