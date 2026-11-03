김장훈, 이소라와 과거 열애설 회상…“그때 그 설렘 잊지 못해”

SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

가수 김장훈과 이소라가 과거 불거졌던 열애설을 직접 언급했다.

지난 1일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’) 말미에는 김장훈의 출연을 예고하는 영상이 공개됐다.

이날 공개된 영상에는 ‘64세 쌩싱글 미우새’라는 소개와 함께 김장훈의 일상이 담겼다. 그는 항아리에 대고 목소리를 내는 독특한 발성 연습을 선보였고, 이를 지켜보던 MC 서장훈은 “살짝 무서우려고 한다”고 반응해 웃음을 안겼다.

무엇보다 눈길을 끈 건 이소라의 방문이었다. 평소 외출이 많지 않은 것으로 알려진 이소라는 김장훈의 집을 찾아 그의 옷을 직접 챙기는 등 살뜰한 모습을 보였다.

김장훈의 옷차림을 살펴보던 이소라는 “오빠 이런 거 입어. 있는데 왜 안 입어”라며 잔소리를 이어갔다. 여기에 어지러운 싱크대를 발견하자 “어머 어떡해. 설거지해줘야 하는 거 아니야?”라며 직접 팔을 걷어붙이고 설거지까지 했다.

이를 본 출연진은 “진짜 엄마 같다”며 웃음을 터뜨렸다. 서장훈 역시 “이소라 씨가 설거지해주는 모습을 본다”며 놀라워했다. 김장훈도 이소라의 세심한 챙김에 엄마 같다는 반응을 보여 두 사람의 편안한 관계를 짐작하게 했다.

이후 두 사람은 과거 불거졌던 열애설에 대해서도 이야기를 나눴다. 김장훈은 이소라에게 “내가 열애설 난 게 네가 마지막이지?”라고 운을 뗐다. 이어 당시 상황을 떠올리며 “손을 잡고 갔었다”고 덧붙였다.

이에 이소라는 “나는 팔짱도 끼고 지금도”라고 답하며 스스럼없는 친분을 드러냈다. 김장훈은 당시 두 사람이 함께 걸어가자 주변 사람들이 마치 홍해가 갈라지듯 양옆으로 비켜섰던 상황을 회상하기도 했다.

그는 “홍해 갈라지듯이 사람들이 갈라지는데 거기를 간 거다. 그때 그 느낌을 잊을 수가 없다. 그 설렘”이라고 말해 궁금증을 더했다. 오랜 시간이 지난 뒤에도 당시 상황을 생생하게 기억하는 모습이 눈길을 끌었다.

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