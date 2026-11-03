조선 최대 장터 청계천에서 부활한다

조선 최대 장터였던 운종가의 풍경이 청계천에서 되살아난다.

서울 종로구는 7일 오후 1시부터 8시까지 청계천 장통교 일원에서 ‘2026 육의전 축제’(포스터)를 개최한다고 2일 밝혔다.



종로청계관광특구협의회가 주관하는 올해 축제의 부제는 ‘운종가, 사람이 구름처럼 모이는 길’이다. 운종가는 조선시대 지금의 종로 네거리 일대를 중심으로 형성된 상업 거리다. 육의전은 나라로부터 독점 판매권을 받아 거리의 상업 질서를 이끌었던 선전·면포전·면전·지전·포전·어물전 등 여섯 상점을 일컫는다. 구는 육의전의 역사에서 착안해 옛 저잣거리의 풍경을 현대적으로 재현하고 방문객이 장터의 정취를 체험하는 시간을 마련할 예정이다.



축제는 상인 마당과 먹거리 부스, 체험놀이마당, 공연마당으로 구성한다. 상인 마당에서는 귀금속, 신발, 신사복, 의료기기, 화장품, 약재·건강식품, 도장, 수족관 용품 등을 판매한다. 푸드트럭도 운영한다. 방문객은 전통의상을 입거나 비즈 팔찌와 자개 키링을 만들고 딱지치기·제기차기 같은 옛 놀이를 즐길 수 있다. 공연마당에서는 가요·트로트·댄스 무대가 이어진다. 창신동 문구완구거리(놀이상점길)에서는 올해 처음 보물찾기를 진행한다. 행사 당일 오전 5시부터 오후 10시까지 삼일교에서 광교까지 약 450m 구간의 차량 통행을 통제한다.



유찬종 구청장은 “상인이 채우고 주민이 즐기는 육의전 축제를 중심으로 상권 자생력은 키우고 특구 홍보에 매진할 계획”이라며 “소중한 가족, 친구, 연인과 함께, 혹은 혼자 가볍게 산책하듯 청계천을 찾아 특별한 추억을 만들어가길 추천한다”고 말했다.

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