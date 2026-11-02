한울본부, '제6회 한울 상고문화제' 성료, 주민 1100여명 참여

한국수력원자력 한울원자력본부가 마련한 '한울 상고문화제'가 지역주민 1100여 명이 참여한 가족 문화축제로 성황리에 마무리됐다고 2일 밝혔다.

한울본부는 지난달 31일 '제6회 한울 상고문화제'를 개최했다고 밝혔다.

제6회 상고문화제 가을(秋)편에 참석한 관람객들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 한울본부 제공

'항상 상(常), 생각할 고(考)'라는 의미를 담은 상고문화제는 아이들이 스스로 생각하고 표현하는 능력을 기를 수 있도록 기획된 행사로, 올해 6회째를 맞았다.

주요 프로그램인 글짓기 대회에는 '친구'와 '추억'을 주제로 초등학생 80여 명이 참여했다.

한울본부는 심사를 거쳐 13개 작품을 시상하고, 참가작을 모은 작품집을 제작해 배부할 예정이다.

이와 함께 민속놀이 체험 5종과 경북 문화유산 맞추기, 랜덤 플레이 댄스, 버블쇼와 삐에로 공연, 에어바운스, 푸드트럭 등 다양한 프로그램을 운영했다.

어린이 보행안전을 위한 '안전우산 꾸미기' 기부 캠페인에는 방문객 100여 명이 참여했다.

참가자들은 우천 시 안전한 보행 방법을 교육받고 우산에 안전 스티커를 직접 붙이며 안전의 중요성을 되새기는 한편 기부 문화에도 동참했다.

할로윈 이벤트도 축제 분위기를 더했다. 좀비와 마녀 등으로 분장한 배우들이 한울에너지팜 야외 공원에서 '좀비 vs 마녀 퍼포먼스'와 할로윈 스탬프 미션투어를 진행했다.

어린이들은 호박 랜턴과 할로윈 양초를 만들고, '한울 최고의 꼬마 귀신을 찾아라' 코스튬 콘테스트에도 참여했다.

이용희 한울본부장은 "아이들이 자신의 생각을 자유롭게 표현하고, 가족과 함께 소중한 추억을 만들 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로 더욱 알차고 다양한 문화 프로그램을 마련하겠다"고 말했다.

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