월악산 야영장에 ‘자율주행 배송로봇’ 떴다…배송에 안전, 환경까지

울창한 소나무 숲과 맑은 계곡으로 유명한 월악산 국립공원 야영장에 캠핑 장비를 알아서 옮겨주는 ‘자율주행 무인 배송로봇’이 등장했다.

국립공원공단 월악산국립공원사무소는 혁신 벤처기업 에이브이지니어스㈜와 손잡고 월악산 닷돈재야영장에서 자율주행 배송로봇 실증을 성공적으로 완료했다고 2일 밝혔다. 국립공원에 무인 자율주행 배송 기술이 도입된 것은 이번이 처음이다.

월악산국립공원 닷돈재야영장에서 로봇이 야영지까지 배송한 물품을 야영객이 옮기고 있다. 월악산국립공원사무소 제공

이번 실증은 배송에서 충전까지 100% 자율주행이라는 점에서 눈길을 끈다. 배송로봇은 탐방객이 짐을 실어 보내는 출발지부터 목적지인 개별 야영지까지 스스로 찾아가 짐을 내리고 다시 지정 장소로 돌아와 자동 충전하는 전 과정을 사람의 도움 없이 수행했다.

특히 수목이 울창하고 계곡이 깊어 통신 신호가 불안정한 산악 지형의 한계를 고정밀 위치 인식 기술과 장애물 회피 시스템으로 극복했다. 이동 중 마주치는 탐방객이나 수동 손수레를 감지하면 스스로 속도를 줄이거나 멈춰 서서 길을 양보하도록 설계해 안전성을 높였다.

월악산국립공원사무소는 로봇과 사람이 안전하게 통행할 수 있도록 전용 비가림 충전소와 노면 안내 그림 표지를 설치했다. 또 비상시 로봇을 피할 수 있는 비상 대피 공간을 만드는 등 안전 기반 정비도 마쳤다.

사무소 측은 무거운 짐을 들고 이동해야 했던 탐방객의 불편을 덜어주는 것은 물론 차량 진입을 줄여 탄소 배출과 안전사고를 동시에 막는 효과가 기대된다고 설명했다. 또 배송로봇의 현장 안전성과 효율성을 추가 검증한 뒤 향후 전국 주요 국립공원 야영장으로 확대·도입하는 방안도 계획하고 있다.

김한수 월악산국립공원사무소장은 “민간 기업에는 기술을 시험할 수 있는 친환경 현장을 제공하고 국민에게는 한 단계 진화한 탐방 서비스를 선사하게 됐다”며 “안전성과 타당성을 검토해 주요 국립공원 야영장으로 스마트 친환경 서비스를 선도적으로 확대하겠다”고 말했다.

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