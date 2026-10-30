젠슨 황의 '中 측근', 스파이였다… 트럼프는 알고도 묵살

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 가까운 관계를 맺어 온 중국인 여성 사업가가 중국 정보기관에 정보를 넘겨 왔다고 미국 정보당국이 결론 내린 것으로 드러났다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 약 1년 전 이를 보고받고도 아무런 조치를 취하지 않았다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 2024년 6월 대만 타이베이의 한 바에서 메가스피드 임원 앨리스 황(왼쪽) 등 인공지능(AI) 업계 관계자들과 위스키를 마시고 있다. 미국 정보당국은 앨리스 황이 중국 정보기관에 정보를 넘겨 왔다고 결론 내렸다. 넷선더 링크트인 캡처

뉴욕타임스(NYT)는 29일(현지시간) 감시 활동을 보고받은 인사들과 전·현직 당국자, 업계 관계자 등의 말을 인용해 이같이 보도했다. NYT 보도에 따르면 감시 대상은 싱가포르에 본사를 둔 데이터센터 업체 ‘메가스피드’의 고위 임원 앨리스 황(중국명 황러)이다. 중국 국적인 그는 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩을 중국으로 빼돌렸다는 의혹으로 미국 당국의 조사를 받아 왔다.

정보당국은 그를 전자 감시하는 과정에서 그가 중국 정보기관의 정보원으로 활동한다는 결론에 이르렀고, 황 CEO와 긴밀한(close) 관계라는 사실까지 포착했다. 다만 NYT는 두 사람의 관계가 사적인 관계인지, 사업상 친분인지에 대해선 명확하게 언급하지 않았다.

미 정보기관은 법원 영장 없이 자국민을 감시할 수 없지만, 외국인을 감시하다 미국인과의 통신이 잡히면 익명 처리된 미국인의 신원을 확인하는 절차인 ‘언마스킹’을 거쳐 그 신원을 파악할 수 있다. 이번에 이 절차로 확인된 미국 시민이 황 CEO였다고 NYT는 설명했다.

AI 혁명의 핵심 인물이자 트럼프 대통령의 유력한 우군인 황 CEO에게 직접 닿는 인물이 중국에 보고를 올리고 있었다는 사실에 백악관은 긴장했다. AI 칩 수출 통제라는 양국의 핵심 현안을 두고 트럼프 대통령이 어떤 생각을 하는지 앨리스 황이 들여다봤을 수 있고, 엔비디아 내부 정보를 캐냈을 가능성도 있기 때문이다. 이 현안은 다음 달 트럼프 대통령의 중국 방문에서도 의제에 오를 공산이 크다.

그럼에도 트럼프 대통령은 보고받은 정보를 활용하지 않은 것으로 보인다. 경제와 증시를 떠받치는 엔비디아의 칩 판매에 지장을 주거나 중국과의 무역 관계가 더 꼬이는 상황을 꺼렸기 때문이라고 NYT는 분석했다. 외국 정보기관의 표적이 된 미국인에게 주는 경고인 ‘방어적 브리핑’도 황 CEO에게는 이뤄지지 않았다. 이로 인해 정보기관의 감시 사실이 드러날 수 있기 때문이다.

트럼프 대통령이 처음 보고받을 당시 당국은 황 CEO가 앨리스 황의 정보 수집 활동을 몰랐다고 판단했다. 다만 행정부 내 일부 고위 당국자는 그가 끝까지 몰랐을 리 없다고 의심한다고 NYT는 전했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 2024년 6월 대만 타이베이의 한 바에서 메가스피드 임원 앨리스 황(왼쪽) 등 인공지능(AI) 업계 관계자들과 위스키를 마시고 있다. 미국 정보당국은 앨리스 황이 중국 정보기관에 정보를 넘겨 왔다고 결론 내렸다. 넷선더 링크드인 캡처

두 사람의 친분을 보여주는 정황은 여럿이다. 2024년 6월 링크드인에 올라온 사진에는 황 CEO가 타이베이의 한 바에서 앨리스 황 등과 위스키를 마시는 장면이 담겼다. 메가스피드가 엔비디아 칩 구매를 시작하기 불과 몇 주 전이었다. 지난해 5월에는 두 사람이 타이베이의 한 식당에서 만찬을 마치고 함께 나서는 모습이 목격됐다. 기술 투자자들에 따르면 앨리스 황과 측근들은 황 CEO와의 친분을 내세워 투자금을 모으고 사업을 홍보했다.

NYT는 트럼프 대통령과 황 CEO의 밀착이 단속을 가로막았다고 지적했다. 황 CEO는 마러라고에서 트럼프 대통령에게 대중 칩 판매 허용을 설득했고, 엔비디아는 백악관 연회장 건립 기금에 2000만달러 이상을 냈다. 지난달 시진핑 중국 국가주석 국빈 만찬에서 황 CEO는 주빈석에 앉았다.

엔비디아는 의혹을 일축했다. 존 리조 엔비디아 대변인은 “고객과 만나는 것은 CEO 업무의 일부이며 젠슨은 매년 수천 명의 고객사 임원과 대화한다”며 “미국 정부가 누군가를 미국 산업에 대한 위협으로 판단한다면 우리에게 알려줄 것이라고 확신한다”고 말했다. 메가스피드 같은 고객은 통상적인 사업 정보만 받을 뿐 국가안보 관련 정보는 전혀 받지 않는다고도 주장했다.

메가스피드는 성명에서 외부 법률 자문을 선임해 내부 조사에 착수했으며 미 정부에 전면 협조하겠다고 밝힌 뒤, 추가 성명에서는 “언론에 의한 재판에는 대응하지 않겠다”고 했다. 백악관과 중앙정보국(CIA), 국가안보국(NSA)은 논평을 거부했다. 류창 주미 중국대사관 대변인은 미국이 중국을 상대로 “근거 없는 비방과 중상”을 벌이고 있다고 반박했다. 앨리스 황은 NYT의 질의에 답하지 않았다.

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