'국무총리 표창' 케데헌 이재(EJAE) "韓서 포기하지 않는 법 배워"

싱어송라이터 겸 프로듀서 이재(EJAE·김은재)가 국무총리 표창을 수상한 자리에서 자신의 음악적 출발점인 한국을 돌아보며 "노력의 가치와 포기하지 않는 마음을 배웠다"고 소회를 밝혔다.

이재는 지난 29일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열린 '제17회 대한민국 대중문화예술상' 시상식에서 국무총리 표창을 품에 안은 뒤 "한국에서 처음 받는 상인 만큼 더욱 특별하고 소중한 의미가 있다"며 이같이 말했다.

세계적인 무대에서 굵직한 성과를 거둔 뒤 선 자리였지만, 그는 화려한 성취보다 자신을 길러낸 토양에 먼저 감사를 돌렸다.

이재는 "한국은 가수이자 작곡가로서 음악의 꿈을 키우기 시작한 곳"이라며 "이곳에서 배운 가르침을 잊지 않고 꾸준히 음악을 이어왔다. 제게 꿈을 안겨준 한국에 진심으로 감사드리며 앞으로도 좋은 음악으로 보답하겠다"고 덧붙였다.

이재는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 음악과 가창을 맡아 글로벌 무대에서 반향을 일으켰다. 레드벨벳 '사이코', 에스파 '드라마'·'아마겟돈', 블랙핑크 '챔피언' 등의 작업에 참여하며 감각적인 K-팝 사운드를 직조해 온 창작가다. 신흥 국민 걸그룹 '리센느(RESCENE)'가 내달 3일 발매하는 미니 4집 '펄스(PULSE)'의 수록곡 '백화요란(Inside Out)' 작곡진에도 이름을 올렸다.

<뉴시스>

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