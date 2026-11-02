리센느 원이, 공연 중 무대 이탈…"세탁 후 줄어든 의상 탓"

대세 걸그룹 '리센느(RESCENE)' 멤버 원이가 무대 도중 의상 문제로 인한, 호흡 곤란으로 공연을 잠시 중단하는 일이 발생했다.

2일 가요계에 따르면, 리센느는 지난달 31일 경북 경주시 경주APEC기념공원에서 열린 'APEC 정상회의장 기념관 개관식' 축하 무대에 올랐다.

이날 원이는 '런웨이(Runway)' 무대 도중 가쁜 숨을 몰아쉬다 급히 무대 아래로 내려갔다. 갑작스러운 이탈에도 다른 멤버들이 원이의 파트를 나누어 소화하며 무대를 이어갔고, 의상을 정비하고 돌아온 원이가 다시 합류해 남은 공연을 마쳤다.

호흡 곤란의 원인은 세탁 후 수축된 무대 의상 때문이었던 것으로 알려졌다.

원이는 이후 팬 소통 플랫폼을 통해 "세탁 후 크게 줄어든 의상을 현장에서 확인했으나, 혼자 사복을 입고 무대를 할 수는 없어 그대로 올랐다가 숨이 쉬어지지 않아 너무 놀랐다"고 당시 상황을 털어놓으며 팬들을 안심시켰다.

한편, 리센느는 오는 3일 미니 4집 '펄스(PULSE)'를 발매한다.

<뉴시스>

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