경기 지자체 “지역기업 키우자” 수출 지원 총력

경기 용인·수원·화성·성남 등 지자체들이 중소기업의 해외 판로를 뚫기 위해 팔을 걷어붙였다. 유라시아 신흥 시장 개척부터 바이어 초청, 북유럽 K뷰티 공략까지 지역 특화 전략을 펼치며 실전형 수출지원에 가시적 성과를 내고 있다.



2일 각 지자체에 따르면 용인시는 지난달 19∼25일 흑해 연안의 아제르바이잔과 조지아에 지역 중소기업 6곳으로 구성된 시장개척단을 파견했다. 시는 아제르바이잔 바쿠와 조지아 트빌리시에서 수출 양해각서(MOU)를 포함해 총 49건, 855만 달러(약 115억원)의 상담을 성사시켰다. 용인은 반도체·전자·바이오기업 중심의 맞춤형 해외 시장개척단을 운영하며 동남아, 유럽 시장을 집중 공략하고 있다.



수원시는 인도네시아와 싱가포르서 ‘중동 대체 수출개척단’을 운영 중이다. 중동 정세 불안으로 교역에 어려움을 겪는 기업 지원을 위해 공모를 거쳐 한류 제조 유망·중소기업 10곳을 선정했다. 지난달 20∼23일 두 지역에선 50곳 넘는 바이어들과의 상담이 이어졌다.



화성시는 해외 바이어를 초청하는 ‘안방 마케팅’을 통해 실질적 계약을 끌어냈다. 지난 9월 ‘2026 H-TRADE 해외 바이어 초청 상담회’에는 16개국 39곳의 바이어와 지역 기업 81곳이 313건의 일대일 밀착 상담에 나섰다. 6개 기업은 현장에서 205만 달러(약 29억원) 규모의 수출 MOU를 교환했다. 전국 기초지자체 중 가장 많은 제조업체를 보유한 화성은 시 수출지원센터를 중심으로 최대 규모 시장개척단을 꾸리고 있다.



성남시 역시 유럽 K뷰티 열풍에 발맞춰 뷰티 분야에 특화된 시장개척단을 가동하고 있다. 최근 미용 기기 및 기능성 화장품 유망 기업 10곳을 네덜란드 암스테르담과 덴마크 코펜하겐 등 북유럽에 파견했다. 성남의 경우 판교 테크노밸리와 연계한 정보기술(IT)·소프트웨어·바이오·스마트헬스케어 기업 위주 시장개척단 운영이 특징이다.



안산시는 반월·시화 국가산업단지를 배후에 둔 뿌리 산업, 부품·장비, 화학·기계 등 제조기업의 수출 다변화를 목표로 시장개척단을 꾸리고 있다.

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