부탄서 하루 만에 불탑 108개 완성…20만명 모인 '프로젝트 108'

히말라야의 소국 부탄에서 하루 만에 15ｍ 높이의 불탑 108개를 세우는 대규모 불교 행사가 열렸다.

세계 각국에서 모인 불교 신도와 현지 주민 등 약 20만명이 참여한 이번 행사는 종교적 의미를 넘어 부탄이 추진하는 미래형 신도시 개발 사업의 일부로 진행됐다.

지난 1일(현지시간) 부탄 남부 겔레푸에서 하루 동안 108개의 불탑을 짓는 행사가 열렸다. AP연합뉴스

2일(현지시간) AP·AFP 통신에 따르면 전날 부탄 남부 인도 접경 지역인 겔레푸에서는 다양한 불교 종파 지도자와 부탄 주민, 세계 각국의 불교 신도들이 모인 가운데 '프로젝트 108' 행사가 개최됐다.

행사에 참여한 자원봉사자 약 4만명은 전날 자정부터 하루 동안 작업을 진행해 겔레푸를 흐르는 마오추 강을 따라 불탑 108개를 세웠다. 각각 높이 15ｍ인 불탑은 108ｍ 간격으로 배치됐다.

불교에서 108은 특별한 의미를 지닌 숫자다. 인간의 108가지 번뇌를 상징하며, 번뇌를 하나씩 내려놓는다는 의미를 담은 108배에도 사용된다.

주최 측은 불탑 건설을 위해 기초 공사 등 수개월간 준비 작업을 진행했다. 전체 건설 비용은 약 2100만달러(약 283억원)로 추산된다.

지그메 케사르 남기엘 왕추크 부탄 국왕은 행사 기념식에서 "하루 만에 108개의 불탑을 세우는 일이 성공하지 못할까 봐 걱정했다"며 "하지만 모든 것이 성공적으로 진행됐고, 이에 진심으로 감사드린다"고 말했다.

주최 측은 성명을 통해 "불교 전통에서 불탑을 세우는 것은 사람이 행할 수 있는 가장 큰 공덕 중 하나"라며 "프로젝트 108은 세상을 향한 공동의 공양"이라고 밝혔다.

이번 행사는 겔레푸에 조성될 예정인 '겔레푸 마음 챙김 도시(Gelephu Mindfulness City)' 건설 사업의 일환이다. 지그메 케사르 국왕이 구상하고 덴마크 건축가들이 설계한 이 신도시는 부탄이 국가적 가치로 내세우는 국민총행복(Gross National Happiness)과 생태적 지속가능성을 반영한 개발 프로젝트다.

부탄은 저출산과 높은 실업률, 더 나은 기회를 찾아 해외로 떠나는 청년층 증가 등의 문제에 대응하기 위해 이 도시를 새로운 경제 성장 거점으로 육성한다는 계획이다. 친환경 기술과 교육, 관광, 금융서비스 등 다양한 분야의 투자를 유치해 경제 활력을 높이겠다는 구상이다.

사업에는 인도 재계의 대표적 억만장자인 가우탐 아다니도 참여했다. 그는 지난 1월 해당 프로젝트에 합류했다. 부탄은 신도시를 인도 아삼주의 철도망과 연결하고 2029년 국제공항도 개설할 계획이다.

가상화폐 산업도 신도시 개발의 성장 동력으로 활용할 방침이다. 부탄은 잉여 수력발전 전력을 활용한 가상화폐 채굴 사업을 추진해왔으며, 겔레푸에서도 디지털 자산을 활용해 도시 개발을 뒷받침한다는 구상이다.

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