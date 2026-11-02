‘명성황후’ 정하연 작가 별세

‘왕과 비’와 ‘명성황후’ 등 사극 히트작을 다수 집필했던 정하연 작가가 1일 별세했다. 향년 82세.

2일 방송계에 따르면 정 작가는 전날 오후 세상을 떠났다. 1944년 황해도에서 태어난 고인은 연세대 연희극예술연구회 출신으로 1968년 ‘산울림’이 신춘문예 단막희곡 부문에서 당선돼 등단했다. 그는 같은 해 ‘무지개 쓰러지다’로 잡지 ‘세대’와 실험극장에서 신인희곡상 공모에서 당선됐고, 이듬해엔 국립극장과 경향신문의 공모에서 ‘환상살인’이 장막희곡 당선작으로 선정돼 연극계 주목을 받았다. 이후 1970년대엔 배우 신성일이 주연·연출한 ‘어느 사랑의 이야기’(1971), ‘연애교실’(1971), ‘그건 너’(1974) 등 영화 시나리오를 집필했다. ‘목마와 숙녀’(1976), ‘영광의 9회말’(1977) 등도 같은 시기 썼다.

정 작가가 특히 두각을 드러냈던 건 사극이다. 그는 ‘장녹수’(1995)를 시작으로 ‘조광조’(1996), ‘왕과 비’(1998∼2000), ‘명성황후’(2001∼2002), ‘신돈’(2005∼2006), ‘인수대비’(2011∼2012) 등을 연이어 성공시키며 ‘사극의 대가’로 불렸다. 이외에도 ‘모래위의 욕망’(1992), ‘욕망의 바다’(1997), ‘욕망의 불꽃’(2010) 등 인간의 욕망과 파멸을 다룬 통속극에도 능했다. 마지막으로 쓴 작품은 2018년 MBC 드라마 ‘손 꼭 잡고, 지는 석양을 바라보자’였다.

‘왕과 비’로 1999년 ‘KBS 연기대상’ 작가상을, 2000년 한국방송프로듀서상 작가상을 수상했다. 빈소는 서울 순천향대학교병원에 마련됐고 발인은 4일.

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