“미래대응기금 162조는 전략적 플랫폼”… ‘성장’ 36번 강조 [李대통령 시정연설]

이재명 대통령은 2일 국회 시정연설에서 내년도 예산안 편성의 ‘3대 원칙’을 내세웠다. 효율 투자, 재정지출 우선, 지방 우대다. 예산안의 최대 쟁점인 162조원 규모 미래대응기금의 필요성도 강조했다. 이 대통령은 기금을 “투자 플랫폼이자, 재정안정 장치”라고 설명했다. 이 대통령은 이날 국회 본회의장에서 “담대하게 투자하되 비효율에 낭비하지 않는다”며 조세지출보다 재정지출을 우선하고, 국가균형발전을 위해 지방을 우대하겠다는 원칙을 밝혔다.

이재명 대통령이 2일 서울 여의도 국회에서 2027년도 예산안 시정연설을 하고 있다. 청와대사진기자단

◆107조 넘는 지출 구조조정 단행



정부는 2100여개 사업 폐지를 포함해 6476개 사업, 107조2000억원 규모의 지출 구조조정을 단행했다. 혼인·출산 세액공제 등 17개 조세지출 1조9000억원은 재정지원으로 전환했다. 지방우대사업도 61개로 늘렸다.



이 대통령은 야당이 삭감을 주장하는 미래대응기금에 대해 “잠재성장률 반등을 뒷받침하는 전략적 투자 플랫폼이자, 확대되는 세수 변동에 대응하는 혁신적인 재정안정 장치”라고 강조했다. 이 대통령은 기금을 청년, 미래 성장동력, 지방, 교육·인재 등 4개 분야에 집중 투자할 것이라며 “우리 사회의 깊은 격차를 완화함과 동시에 성장 발전의 토대를 탄탄하게 구축하게 될 것”이라고 강조했다. 또 기금의 여유자금은 세수 부족 시 재정 여력 보강에도 활용할 것이라고 덧붙였다.



재정 기초체력 강화도 약속했다. 이 대통령은 “국채를 발행하기는 하지만 거의 대부분을 기존 국채 상환에 사용해서 국채의 순증가분이 거의 없다”고 말했다. 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자 비율은 올해 3.9%에서 내년 0.1%로, 국가채무 비율은 51.6%에서 48.3%로 낮아진다고 설명했다.

이재명 대통령이 2일 서울 여의도 국회 본회의장에서 2027년도 예산안에 대한 시정연설을 하고 있다. 국회사진기자단

◆복지·청년·소상공인 지원 확대



이 대통령은 내년도 예산안의 주요 내용을 △사회적 격차 완화 △미래 투자 확대 △국민 생명·안전과 안보 분야로 나누어 설명했다.



이 대통령은 “취약계층과 지역, 세대에 대한 민생 지원을 획기적으로 두텁게 했다”며 주요 사회보장급여의 신청주의를 자동주의로 개편했다고 밝혔다. 기준 중위소득은 역대 최대인 6.7% 오르고, 4인 가구 생계급여는 월 221만8000원까지 높아진다. 저소득 부부의 기초연금 수령액은 56만원에서 최대 68만4000원으로 늘어난다. 노인일자리는 118만개로 늘고, 장애인연금 대상도 35만명에서 61만명으로 확대된다. 정부는 기본적인 먹거리와 식료품을 제공하는 ‘그냥드림센터’를 전국 모든 시·군·구에서 운영한다. 위기가구에는 별도 심사 없이 긴급생계지원금 30만원을 우선 지급한다.



소상공인·자영업자 지원 예산도 늘어난다. 코로나19 피해 장기연체 채무 특별조정에 5000억원을 투입하고, 고용보험에 가입하지 못한 자영업자·프리랜서에게는 육아수당 150만원을 새로 지급한다. 지역사랑상품권 25조6000억원과 온누리상품권 4조5000억원도 발행한다.



청년 예산은 43조3000억원으로 전년 대비 53.5% 늘었다. 이 대통령은 “청년이 마음껏 도전하고 안정적으로 성장할 수 있도록” 생애주기 전반을 지원하겠다고 밝혔다. 정부는 대학생 6만명을 대상으로 인턴학기를 도입하고, 청년미래적금은 19∼34세라면 누구나 가입할 수 있도록 문턱을 낮춘다. 출생부터 18세까지 부모와 정부가 함께 저축해 약 7000만원을 마련하는 우리아이자립펀드도 신설한다. 청년 공적임대주택은 10만6000호로 늘린다. 중산층을 위한 역세권 보편형 공적임대주택도 2만호 공급한다. 혼인·출산·양육 3종 패키지도 신설해 혼인지원금 100만원, 출산 시 아이맞이지원금 최대 2000만원을 지급한다. 12세까지 매월 20만원, 우대지역은 30만원을 지급하는 아동기본수당도 도입한다.

이재명 대통령이 2일 2027년도 예산안 시정연설을 위해 국회 본회의장에 입장하면서 더불어민주당 의원들과 인사하고 있다. 이제원 선임기자

◆지방·첨단산업·국방 투자 확대



지방 균형 예산으로는 올해의 두 배가 넘는 33조원이 책정됐다. 이 대통령은 “수도권 1극 체제를 넘어 지방이 국가 운영과 성장 발전의 한 축에 설 수 있도록 지방의 기회를 더욱 넓히겠다”고 강조했다. 수도권 중앙행정기관 44개도 내년부터 단계적으로 세종으로 이전하고, 공공기관 지방 이전도 내년부터 시행할 계획이다.



정부는 지방에 투자하는 앵커기업에 설비투자액의 최대 50%를 지원하는 성장엔진특별보조금을 신설한다. 지방 국립대 30개교 등록금을 전액 지원하고 지역필수의료 특별회계도 신설한다. 농어촌 기본소득 대상은 35개군으로 두 배 늘어난다. 지방미래성장지원금 3조5000억원도 지원한다.



‘3대 메가프로젝트’와 인공지능(AI) 관련 예산도 올해의 두 배에 가까운 21조3000억원으로 잡혔다. 정부는 전력·용수·산단 인프라에 2조1000억원을 선제 투입한다. NEXT 10대 전략기술에 13조8000억원이 배정됐고, 연구개발(R&D) 예산도 역대 최대인 39조5000억원이다.



국방 예산은 8.2% 늘어나 73조3000억원이다. 이 대통령은 전시작전권 조기 환수에 필요한 전력과 핵추진잠수함 등을 확보하고 유·무인 복합체계를 구축하겠다고 밝혔다. 군 초급간부 보수는 월 300만원 수준으로 높인다. 이 대통령은 “공급망 위기에 흔들리지 않는 경제안보 체계를 갖추겠다”며 1조4000억원 규모의 자원안보기금도 신설한다고 밝혔다.

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