태권도, 2026년 유네스코 北 단독 등재 전망

북한이 신청한 태권도가 올해 유네스코 인류무형유산에 단독 등재될 전망이다. 우리 정부가 추진해온 남북 공동등재는 사실상 무산됐다. 한국의 전통 종이 제작 기술인 한지도 등재를 눈앞에 뒀다.



허민 국가유산청장은 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 북한이 신청한 ‘조선민주주의인민공화국의 전통무술-태권도’가 유네스코 평가기구로부터 ‘등재 권고’를 받을 것으로 예상된다고 밝혔다. 등재 권고는 최종 결정에 앞선 심사 결과로, 특별한 사정이 없으면 그대로 확정되는 경우가 많다.



북한은 2024년 3월 태권도의 단독 등재를 신청했다. 우리 정부도 2018년 씨름에 이어 태권도의 남북 공동등재를 추진하며 올해 3월 ‘태권도: 한국의 도장 공동체 수련문화’라는 명칭으로 신청서를 제출했다. 그러나 남북 관계 경색 등으로 공동등재는 어려워졌다.



허 청장은 “매우 안타깝게 생각한다”며 “먼저 등재되거나 등재를 신청했다고 해서 해당 유산에 대한 배타적 권리가 인정되는 것은 아니다”라고 강조했다. 정부는 향후 태권도의 확장 또는 단독 등재를 추진할 방침이다. 다만 별도의 심사 절차를 거쳐야 하는 만큼 시간이 걸릴 전망이다.



한국이 신청한 ‘한지 제작의 전통 지식과 기술 및 문화적 실천’도 등재 권고를 받을 것으로 예상된다. 최종 등재되면 종묘제례 및 종묘제례악, 판소리, 한국의 장 담그기 문화 등에 이어 한국의 24번째 인류무형유산이 된다.



최종 등재 여부는 오는 30일부터 12월5일까지 중국 샤먼에서 열리는 제21차 유네스코 무형유산보호협약 정부간위원회에서 결정된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지