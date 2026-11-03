LG CNS, 印尼 AI 데이터센터 완공… 아태 공략 강화

LG CNS가 인도네시아에 30메가와트(㎿)급 인공지능(AI) 데이터센터를 구축했다. 국내 기업이 해외 고객사의 AI 데이터센터를 현지에 구축한 건 처음이다. 회사는 AI 데이터센터를 발판으로 아시아태평양 지역의 AI 인프라 시장 공략을 확대할 방침이다.



LG CNS는 인도네시아 자카르타에 하이퍼스케일 AI 데이터센터를 완공했다고 2일 밝혔다. 하이퍼스케일은 대규모 데이터를 처리하면서 수요 증가에 따라 서버·저장장치 등 연산 자원을 확대할 수 있는 구조를 뜻한다. LG CNS는 데이터센터가 완공되기 전에 입주 고객도 모두 확보했다.

현신균 LG CNS 사장(왼쪽 두 번째)이 지난 1일(현지시간) 인도네시아 자카르타 AI 데이터센터 준공식에서 관계자들과 기념 촬영하고 있다. LG CNS 제공

이번 사업은 인도네시아 시나르마스 그룹과 한국투자리얼에셋운용의 합작법인 KMG가 발주했다. LG CNS는 국내에서 축적한 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 역량을 바탕으로 고성능 그래픽처리장치(GPU)를 사용하는 AI 서버에 맞춰 전력·냉각 인프라를 설계·구축했다.



냉각 인프라는 공랭식과 액체냉각을 복합 적용하는 구조로 설계했다. 이번 1단계 구축에서는 공기를 순환시켜 내부 온도를 낮추는 공랭식을 도입했다. 후속 단계에서는 GPU의 발열을 효율적으로 제어하는 액체냉각을 추가해 고밀도 AI 서버 환경에 대응할 계획이다.



전력 시스템도 랙당 300킬로와트(㎾) 이상의 고밀도 환경을 지원할 수 있게 구축했다. 랙은 서버와 통신장비 등을 쌓은 구조물로 GPU를 많이 설치할수록 필요 전력량이 커진다. 회사는 주전원 공급이 중단되더라도 예비전력으로 운영할 수 있도록 전력 인프라를 이중화했다.



LG 계열사의 기술을 결합한 ‘원 LG’ 통합 솔루션도 적용했다. LG CNS 데이터센터 사업 역량에 LG전자 공조 시스템, LG에너지솔루션 배터리를 더해 전력·냉각·에너지 인프라를 통합 제공했다. 회사는 이번 실적을 바탕으로 그룹 차원의 통합 솔루션을 활용한 해외 사업을 확대하기로 했다.



LG CNS는 현재 후속 단계 구축을 위한 설계를 진행 중이다. 추가 구축이 마무리되면 전체 수전용량 400㎿ 규모의 대규모 AI 데이터센터로 확장된다. 인도네시아에서 확보한 구축 경험과 고객 실적을 기반으로 말레이시아·태국·베트남·필리핀·일본 등에서도 사업을 넓힐 방침이다. DBO 사업 외에도 사전제작 모듈형 데이터센터, 구독형 GPU 서비스(GPUaaS), 액체냉각 인프라 등으로 포트폴리오를 다각화하고 AI 플랫폼·서비스와 연계한 AI 팩토리 사업을 추진할 계획이다.

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