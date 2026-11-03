“직류 기반 지능형 전력망이 AI 전력 해법”

“폭발하는 인공지능(AI) 전력 수요를 감당할 확실한 해법은 직류(DC) 기반 지능형 전력망입니다.”

구자균(사진) LS일렉트릭 회장이 AI 시대 전력 수요에 대한 대응책으로 지능형 DC 전력망을 제시했다. 단순히 전력을 공급하는 데서 벗어나 데이터와 AI로 전력 설비를 예측·관리하는 체계를 구축해야 한다는 게 구 회장의 구상이다.

구 회장은 2일 서울 JW메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 ‘2026 국제배전협의회(CIRED) 워크숍’ 기조연설에서 “막대한 전력을 소비하는 AI 데이터센터가 안정적으로 가동되려면 신뢰도 높은 전력망이 완벽히 뒷받침돼야 한다”며 “고도화된 AI가 다시 전력망을 똑똑하고 효율적으로 예측하고 관리하는 선순환 구조를 구축해야 한다”고 말했다.

그는 특히 미래 전력망의 핵심 키워드로 지능형 DC 플랫폼을 꼽았다. 구 회장은 “일방향으로 전기를 전달하던 송전 방식에서 벗어나 이제는 직류와 교류(AC)의 조화를 통해 데이터센터 등 고객 맞춤형 전력 인프라를 제공해야 한다”고 강조했다. 이어 “전력 기기에 데이터와 AI를 결합해 이상 징후를 조기 발견하고 유연하게 에너지를 주고받는 ‘지능형 양방향 에너지 플랫폼’으로 거듭나야 한다”고 덧붙였다.

LS일렉트릭에 따르면 데이터센터 전력 수요에 힘입어 글로벌 전력 인프라 시장 규모는 2030년 약 1500억달러(약 200조원)를 돌파할 것으로 전망된다. LS일렉트릭 관계자는 “차세대 시장을 이끌겠다는 자신감을 바탕으로 DC 플랫폼 기술력을 앞세워 폭발하는 AI 전력 인프라 수요를 주도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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