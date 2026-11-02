정부 22개 기관 모여 ‘원팀 코리아’ 허브…中 베이징 포스코센터에 ‘K마루’ 개소

해외에 흩어져 있는 한국 공공기관 사무소를 한 공간에 모으는 정부 통합 플랫폼 ‘K-마루’가 2일 중국 베이징에 문을 열었다. 베이징 K-마루는 포스코홀딩스가 공간 조성에 참여한 첫 민관 협력형 모델로, 22개 기관이 입주하는 세계 최대 규모 거점이다.

이날 베이징 포스코센터에서 열린 개소식에는 노재헌 주중한국대사, 이상윤 재정경제부 공공정책국장, 장상해 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 중국지역본부장, 이원철 포스코차이나 대표법인장과 입주기관 관계자들이 참석했다.

중국 베이징 포스코센터에서 2일 열린 K-마루 현판식에 참석한 인사들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김진섭 한국농수산식품유통공사 본부장, 장상해 대한무역투자진흥공사 본부장, 노재헌 주중한국대사, 이상윤 재정경제부 공공정책국장, 이원철 포스코홀딩스 중국대표법인장, 현상백 대외경제정책연구원 소장.

노 대사는 축사에서 “한·중경제협력 중요성 어느 때보다 중요한 때, 각 분야의 전문성을 갖춘 많은 공공기관이 모여 우리 기업과 시장, 산업기술 공급망 전반에 단단하게 파트너십을 구축할 수 있는 의미 있는 플랫폼”이라고 K-마루 개소 의의를 설명했다.

K-마루는 대한민국을 뜻하는 ‘K’와 한옥의 바닥 공간을 뜻하는 순우리말 ‘마루’를 결합한 명칭으로, 해외에 분산돼 있던 공공기관 해외사무소를 한곳에 모아 현지 진출 기업과 교민에게 공공서비스를 제공하는 정부 주도 사업이다.

현재 K-마루는 미국 로스앤젤레스, 베트남 하노이, 아랍에미리트 두바이, 벨기에 브뤼셀 등에서 운영되고 있다. 기존 거점은 주로 KOTRA 현지 무역관을 중심으로 관련 기관들이 모이는 방식이었다. 베이징 K-마루는 민간기업인 포스코홀딩스가 공간 조성에 참여한 첫 사례다.

베이징 K-마루가 들어선 베이징 포스코센터는 왕징 지역에 위치해 있다. 왕징은 한국 기업과 교민이 다수 모여 있는 베이징 내 한인 비즈니스 거점 중 하나다. 포스코센터 11, 12층에 K-마루 전용 공간이 조성됐으며, 내부에는 기관별 업무 공간과 회의실, 업무 라운지, 민원 접견실 등이 마련됐다.

중국 베이징 포스코센터에 문을 연 베이징 K-마루 전경사진. 포스코홀딩스 제공

무역·투자·금융·에너지·환경·디지털 기술 등 다양한 분야 총 22개 공공기관이 이곳에 입주한다. 현재 KOTRA, 한국수출입은행, 한국무역보험공사, 북경IT지원센터, 수출인큐베이터, 한국지식재산보호원, 산업연구원, 한국환경산업기술원 등 8개 기관이 입주를 마쳤다. 향후 2029년까지 순차적으로 한국전력, 한국전자통신연구원, 인천국제공항공사, 산업은행 등 14개 기관이 합류할 예정이다.

정부와 입주 기관들은 베이징 K-마루를 통해 중국 진출 기업에 대한 상담과 지원을 한 공간에서 제공한다는 계획이다.

KOTRA는 “K-마루를 원팀 코리아 허브로 삼아 우리 기업의 글로벌 성공을 끝까지 지원하겠다”고 밝혔다.

포스코홀딩스는 “베이징 포스코센터가 우리 기업의 해외 사업과 교민 사회를 지원하는 거점으로 자리매김할 수 있도록 안정적인 업무 환경과 최상의 인프라를 제공하겠다”고 밝혔다.

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