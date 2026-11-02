[기고] 초국가범죄 TF 출범 1년… 어디든 끝까지 쫓는다

국제형사경찰기구(인터폴) 적색수배를 받고도 20여년 동안 세계 곳곳을 떠돌던 도피 사범이 최근 지구 반대편 에콰도르에서 붙잡혀 송환됐다. 그가 전한 말은 뜻밖이었다. 평생을 마음 졸이며 한시도 편한 날이 없었다며 오히려 감사한 마음이 든다는 것이었다.



바야흐로 글로벌 시대다.

김동권 경찰청 국제치안협력국장

죄를 짓고 해외로 달아나는 도피 사범은 2022년 549명에서 지난해 1249명으로 증가했고, 국내 송환 인원도 828명에 이르는 등 매년 최고치를 경신하고 있다. 최근에는 촘촘한 국내 수사망을 피해 아예 해외에 사무실을 차려놓고 범죄를 저지르기도 한다. 지난해 캄보디아 사태가 대표적이다.

마약·보이스피싱 등 초국가범죄는 한 나라, 한 기관의 대응만으로는 한계가 분명하다. 국가 간 공조는 물론이거니와 국내에서도 정보·수사기관과 행정당국이 힘을 모아야 한다.



지난해 10월 말 범정부 차원의 총력 대응을 시작한 지 1년을 맞았다. 도피사범의 여권을 무효화하고 현지 정부를 설득하는 일은 외교부가, 범죄인 인도와 출입국 통제는 법무부가, 범죄자금의 흐름을 끊는 일은 금융당국이, 불법 사이트를 막는 일은 방송미디어통신위원회와 한국인터넷진흥원이 맡고, 경찰은 현지 경찰과 손을 맞잡아 추적과 검거·송환을 이어 왔다.



그 결과 그동안 캄보디아에서 스캠 범죄 단지와 조직을 와해하고, 조직원 137명을 두 차례 전세기로 송환하는 등 많은 성과를 냈다. 나아가 우리 경찰관이 현지 경찰청에 상주하며 합동 검거 작전을 펼치는 ‘코리아 전담반’이라는 새로운 공조 모델도 구현했다.



범죄자가 국경을 넘었다고 수사가 중지되지 않는다. 외교 당국은 여권을 무효화하고, 금융당국은 범죄로 얻은 이익을 차단하며, 정보·수사 당국의 끝없는 추적이 새로 시작된다. 대통령의 말씀처럼 “우리 국민에게 피해를 입힌 범죄자는 세계 어느 곳에 숨어 있든 끝까지 추적”해 법의 심판대에 세울 것이다.



영화에서처럼 범죄로 한탕하고 해외로 도피하여 호의호식하며 살아가는 모습을 꿈꾸는가.



현지 경찰에 체포된 어느 피의자는 한국에 절대 가지 않겠다고 완강히 버티다가 그곳 유치장에서 하루를 지내더니 다음 날 아침 빨리 송환해 달라 요청하는가 하면, 어떤 피의자는 현지 경찰 검거 과정에서 치아가 몇 개나 부러졌다고 호소했다. 또 다른 흉악범은 온몸에 문신을 한 채 울며불며 국내에 계신 아버지께는 절대 알리지 말아 달라고 신신당부하기도 한다. 이런 모습이 영화나 상상이 아닌 해외 도피 사범들의 현실이다.



나라마다 치안 여건과 법체계가 달라 외국과 공조수사는 쉽지 않다. 경찰은 오랜 기간 국가 간 치안 협력 인프라를 촘촘하게 다듬고 긴밀한 공조 체계를 구축해 왔다. 이제 해외 파견경찰관이 100명에 이르고, 인터폴 적색수배에 지문 등 생체정보를 탑재해 위조 여권을 사용하던 도피 사범들도 잡아들이고 있다. 최근에는 동남아뿐 아니라 베네수엘라, 콜롬비아, 아랍에미리트(UAE) 등 전 세계에서 도피사범을 검거하여 송환해 오고 있다.



대한민국은 세계 어디서든 우리 국민을 보호하고, 우리 국민을 대상으로 하는 범죄자는 끝까지 추적해 법의 심판대에 세울 것이다. 지금도 마음 졸이며 해외를 떠도는 범죄자들에게 권한다. 하루빨리 품격 있는 치안을 갖춘 고국으로 돌아와 법의 심판대에 서라.

김동권 경찰청 국제치안협력국장

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