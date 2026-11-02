‘극장판 치이카와’ 4주 연속 주말 흥행 1위

일본 애니메이션 영화 ‘극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀’(이하 ‘극장판 치이카와’·포스터)이 주말 박스오피스 1위를 4주 연속 지켰다. 브래드 피트 주연 신작에 하루 동안 정상을 내줬지만 이튿날 곧바로 선두를 탈환한 결과다.

2일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘극장판 치이카와’ 지난달 30일부터 이달 1일까지 사흘간 22만1000여명을 동원해 주말 박스오피스 1위에 올랐다. 지난 9월 30일 개봉한 이 영화의 누적 관객은 258만3855명을 기록해 올해 극장 개봉작 전체 흥행 수위 10위권에 진입했다. 국내 개봉 일본 애니메이션 중에서는 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편’(221만명, 2021년)을 제치고 역대 흥행 7위에 올랐다.



지난달 14일부터 28일까지 15일 연속 일일 박스오피스 1위를 기록한 이 영화는 29일 브래드 피트 주연 ‘하트 오브 비스트’가 개봉하자 1위 자리를 내줬다. 그러나 하루 만인 30일 다시 정상에 올랐다. ‘하트 오브 비스트’는 주말 사흘간 16만2000여명을 동원해 2위에 올랐다. 이선빈·유재명 주연 코미디 영화 ‘수능, 출제의 비밀’은 4만4000여명으로 3위를 차지했다.



‘극장판 치이카와’는 보수 100배라는 달콤한 제안에 이끌려 미지의 섬으로 떠난 치이카와 일행이 섬에 숨겨진 비밀을 파헤치는 과정을 그린 애니메이션이다. 일본 일러스트레이터 나가노가 연재한 만화 ‘치이카와’의 인기 장편 에피소드 ‘세이렌 편’을 원작으로 했다.

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