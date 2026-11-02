제주 노지감귤 생산량 전년比 7.8% 증가 전망…44만3300t

올해 제주산 노지감귤 생산 예상량이 44만3300t으로 지난해(41만965t)보다 7.8% 증가할 전망이다.

제주도는 올해 노지감귤 생산량 증가와 본격적인 출하에 대비해 가격 안정 대책 마련에 나섰다고 2일 밝혔다.

10월29일 기준 평균 누계가격은 5㎏당 9778원으로 전년(1만297원)보다 5% 낮지만, 평년(9446원)보다는 4% 높은 수준이다. 누적 출하량은 2만7037t으로 생산 예상량의 6.1%를 차지한다.

제주도는 2일 도청 탐라홀에서 위성곤 도지사 주재로 2026년산 노지감귤 가격 안정 대책회의를 열고 품질관리 강화와 출하 조절, 소비촉진 확대 등 수급 안정 방안을 논의했다.

이날 회의에는 이춘협 농협중앙회 제주본부장, 강동만 제주농산물수급관리연합회장, 송창구 제주감귤농협 조합장을 비롯해 도내 농·감협, 수급관리기관, 가공·유통업체, 감귤 재배농가 등 관계자들이 참석했다.

회의에서는 고광덕 제주농산물수급관리센터장이 노지감귤 유통 처리 상황과 향후 대책을, 박진석 제주농협조합공동사업법인 대표가 통합마케팅 추진 전략을 각각 발표했다.

제주농산물수급관리센터는 노지감귤 출하 및 가격 동향을 분석하고, 가격 하락 원인과 수확·유통 단계별 대응 방안을 제시했다.

제주도가 올해 노지감귤 생산 예상량 44만3300t(지난해보다 7.8% 증가 전망)에 대비해 가격 안정 대책 마련에 나선 상황을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

10월 가락시장 기준 사과 가격은 전년 대비 38%, 배는 27% 하락하는 등 주요 대체 과일도 가격 약세를 보이고 있어, 감귤 가격 문제 역시 과일시장 전반의 침체와 맞물려 있다고 분석했다.

센터는 감귤 가격 하락의 주요 원인으로 공급과잉과 저품질 감귤 유통을 지적하고, 엄격한 품질 선별을 통해 고품질 감귤을 출하해야 한다고 강조했다.

이에 따라 농가와 유통조직에 수확 전 품질 관리와 선과장 품질 선별을 강화하고, 상품 외 감귤 유통 차단과 기상·시장 상황에 따른 분산 출하에 적극 협조해 줄 것을 요청했다.

제주농협조합공동사업법인은 11월부터 12월까지 전국 주요 대형·중소형 마트와 온라인 유통채널에서 판촉행사를 추진하고, 12월 1일 ‘감귤데이’와 연계한 소비촉진 활동을 펼치는 등 제주감귤 판매 확대를 위한 통합마케팅 전략을 발표했다.

이어 위성곤 지사 주재로 진행된 현안토론에서는 노지감귤 가격 안정을 위한 기관별 대응 방안과 생산·유통 현장의 협력 과제를 논의했다.

제주도가 2일 도청 탐라홀에서 위성곤 도지사 주재로 2026년산 노지감귤 가격 안정 대책회의를 열고 품질관리 강화와 출하 조절, 소비촉진 확대 등 수급 안정 방안을 논의하고 있다. 제주도 제공

참석자들은 최근 잦은 비로 인한 품질 편차가 소비지 가격 형성에 영향을 미치고 있다며, 선과 과정에서 저품질 감귤를 철저히 걸러내고 극조생감귤과 일반 조생감귤의 출하 시기를 조절할 필요가 있다는 의견을 제시했다.

또한 농협을 통한 계통출하 비중을 높여 수급 조절 기능을 강화하고, 가공용 감귤 처리 확대와 품종 갱신, 생산·유통 현장 지도인력 확충 등을 검토해야 한다는 건의도 이어졌다.

이와 함께 올해 감귤의 품질이 향상된 만큼 소비자들에게 이를 적극 알리고, 감귤 소비 확대를 위한 홍보와 판촉 지원을 강화해야 한다는 의견도 나왔다.

위성곤 지사는 감귤 가격 안정을 위해 철저한 품질관리와 관계기관의 공동 대응을 강조했다.

특히 상품 외 감귤의 시장 유입을 차단하고, 농협 계통출하 비중을 높이기 위한 정책 방안을 마련하도록 지시했다.

또한 고온에서도 저장성이 우수한 감귤 품종 연구와 농협의 생산·유통 지도인력 지원 방안을 검토하고, 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 소비촉진 홍보를 앞당겨 적극 추진할 것을 당부했다.

위 지사는 “농업인의 땀과 노력이 정당한 소득으로 이어질 수 있도록 오늘 논의한 대책들이 현장에서 제대로 실행되는 것이 중요하다”며 “관계기관과 긴밀히 협력해 농가가 안심하고 감귤을 출하할 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 강조했다.

이어 “상품 외 감귤 유통으로 성실하게 품질을 관리해 온 농가가 피해를 입어서는 안 된다”며 “선별과 유통 과정을 철저히 점검해 소비자가 믿고 찾을 수 있는 제주 감귤을 공급하는 데 힘써 달라”고 주문했다.

아울러, 감귤 유통센터(선과장)에서 지게차를 사용할 때 안전 관리수칙을 철저히 지켜 줄 것을 각별히 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지