조혜련, 이성미와 2년 반 연락 끊은 이유 “종교 권유 너무 부담스러웠다”

사진=조혜련 유튜브 화면 캡처

코미디언 조혜련이 과거 선배 이성미와 종교 문제로 갈등을 겪으며 2년 반 동안 연락을 끊었던 사연을 공개했다.

조혜련은 최근 유튜브 채널 ‘교회는 안 다니는데 궁금은 하네요’에 출연해 이성미의 종교 권유로 부담을 느꼈던 과거를 털어놨다.

지난달 29일 공개된 영상에서 조혜련은 배우 태항호, 대중음악평론가 김호현과 대화를 나누던 중 이성미와 연락을 끊었던 일화를 언급했다.

이날 조혜련은 “나 진짜 성미 언니 전화번호를 지워버리고 연락을 끊었었다”며 “나를 위해 기도한다고 하면서 연예인 연합예배에 나오라고 했다. 그게 너무 부담스러웠다”고 밝혔다.

당시 이혼으로 힘든 시간을 보내고 있던 조혜련은 이성미와 함께 식사했던 상황도 떠올렸다. 그는 “내가 이혼했을 때 너무 괴로워서 언니에게 ‘나 너무 힘들어’라고 이야기했다”며 “그런데 언니가 밥을 먹고 울더니 ‘혜련아, 오늘 연예인 연합예배가 있다’고 하더라”고 말했다.

이어 “언니가 나를 그 자리에 데려가려는 의도가 너무 싫었다”며 당시 느꼈던 불편한 감정을 솔직하게 전했다.

실제로 예배에 참석한 적도 있었다. 조혜련은 “한 번은 가줬다. 그런데 그때 이단 특집을 하더라. 거기에 내가 믿는 종교도 나왔다”며 “너무 화가 나서 뛰쳐나왔다”고 설명했다.

이후 조혜련은 이성미의 전화번호를 삭제하고 약 2년 반 동안 연락을 끊었다고 밝혔다. 종교에 대한 서로 다른 생각과 반복된 권유가 관계에 영향을 미쳤던 셈이다.

다만 두 사람의 관계는 이후 회복됐다. 조혜련이 개신교 신앙을 갖게 되면서 다시 가까워진 것으로 알려졌다.

한편 조혜련은 방송과 유튜브 등을 통해 다양한 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

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