[속보] 구로 ‘미라 시신’ 50대 중국인, 병원비 못 내 퇴원

서울 구로구 주택가 쓰레기 배출 장소에서 미라화된 상태로 발견됐던 중국 국적 50대 남성이 사망 전 지병으로 중환자실에 입원했던 것으로 드러났다.

고범석 서울경찰청장이 국회 행정안전위원회 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 2일 고 청장은 정례 간담회에서 구로 ‘미라 시신’ 사건 수사 상황을 밝혔다. 연합뉴스

고범석 서울경찰청장은 2일 정례 기자간담회에서 “8월에 중환자실에서 입원 치료를 받은 이력을 확인했다”며 숨진 남성의 행적을 밝혔다.

경찰에 따르면 숨진 A씨는 2011년 한국에 입국했으나 2022년 1월 체류 기간이 만료돼 미등록 상태로 국내에 머물러 왔다. A씨는 지난 8월 15일부터 31일까지 지병으로 병원 중환자실에 입원했으나, 치료비를 지불하지 못하고 나중에 납부하겠다는 뜻을 밝힌 뒤 퇴원한 것으로 조사됐다.

A씨와 함께 생활하던 동거인 역시 미등록 체류자였지만, A씨가 입원해 있던 기간에 강제추방 조치로 출국했다. 경찰은 동거인이 사망 당시 국내에 없어 사망 경위와 직접적인 관련은 없는 것으로 판단하고 있다.

퇴원 후 A씨는 기존 거주지가 아닌 옆 빈방으로 이동해 숨진 채 발견됐다. A씨가 머물던 주택은 건축물대장상 1가구 구조이나 실제로는 19개 방으로 쪼개어 사용됐으며, 화장실도 건물 외부에 단 하나만 존재하는 열악한 환경이었던 것으로 알려졌다.

앞서 지난달 27일 쓰레기 배출 장소에서 비닐과 신문에 싸인 시신이 발견되자 경찰은 시신을 유기한 60대 남성과 유기를 지시한 80대 집주인을 체포해 구속영장을 신청했으나, 법원은 증거인멸이나 도주 우려가 없다는 이유로 이를 기각했다.

고 청장은 타살 가능성이나 고립사 정황에 대한 질의에 “최종적으로 사인이 나오면 말씀드리겠다”며 “지금은 결과를 예측해 말씀드리는 것이 부적절하다”고 답했다. 경찰은 국립과학수사연구원의 최종 부검 결과를 토대로 정확한 사망 원인과 유기 경위를 추가 수사할 방침이다.

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