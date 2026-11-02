포항 바다는 반짝이는데 “내 사진만 심심?”… 잘 그은 선 하나가 인생샷 만든다 [히트다, 희태의 ‘포토스팟’]

사진기자는 매일 새로운 현장을 누빕니다. 그곳에서 선과 면을 찾아 규칙에 맞게 정돈하고, 빛을 찾아 아름답게 빚어내는 것이 사진기자의 일입니다. 사건 현장을 뛰는 날도 있지만, 지면의 미적 안정감을 위해 아름다움을 좇는 날도 많습니다. '사진기자 유희태의 포토스팟'은 후자의 기록입니다. 연인, 가족, 친구와 소중한 추억을 남기고 싶은 분들, 따라오세요. 전문 카메라는 필요 없습니다. 저도 스마트폰으로 함께 찍습니다.

경북 포항 영일대 전망대 앞에서 까망이가 포즈를 취하고 있다. 실제 이미지 위에 AI 생성형 이미지로 만든 모델을 삽입했다.

선이 산책하는 밤, 포항 영일대의 포토스팟

화가 파울 클레는 “선은 산책을 나선 점”이라며 ‘그리기’를 산책에 비유했습니다. 오늘은 그 비유를 떠올리며 경북 포항 영일대에 섰습니다.

역시 검은 갓과 한복을 차려입은 까망이가 함께합니다. 노란 조명을 머금은 돌 난간이 바다 쪽으로 반듯이 뻗고, 멀리 제철소의 불빛이 수평선 위에 촘촘히 박힙니다. 한옥은 곡선의 건축이라고요? 여기서는 직선이 주인공입니다. 자, 카메라를 들었다면, 이번에는 ‘빛’ 말고 ‘선’을 찾아보세요.

난간이 만드는 시선을 따라

영일대(迎日臺)는 ‘해를 맞이한다’는 뜻을 품은 해상누각입니다. 2013년 문을 연 이곳은 백사장에서 약 80m 인도교를 따라 걸어 들어가야 만날 수 있어요.

전통 기와지붕의 끝은 부드럽게 휘지만, 기둥과 석재 난간은 단단한 직선으로 공간을 붙잡습니다.

촬영할 때는 스마트폰 격자선을 켜고 난간 윗면을 화면의 아래쪽 3분의 1에 맞춰보세요. 멀어질수록 좁아지는 난간의 선이 자연스럽게 시선을 이끕니다. 까망이는 왼쪽 보행로에서 천천히 걷게 두고요. 여백을 남길수록 길의 깊이가 살아납니다.

대들보와 기둥이 주는 안정감

계단을 올라 누각 안으로 들어가면 나뭇결과 빛의 밀도가 달라집니다.

굵은 목재 기둥이 일정한 간격으로 서 있고, 들보 아래 주황빛이 차곡차곡 고입니다. 바깥의 푸른 바다와 따뜻한 실내 조명이 한 프레임에서 부딪히는 순간이죠. 다만 내부는 조명이 약해 인물에 노출을 맞추면 창밖 불빛이 하얗게 번지기 쉬워요.

기둥 두 개 사이에 인물을 세우고 화면을 눌러 밝기를 조금 낮춰보세요. 휴대폰은 두 손으로 잡아 몸에 붙이고, 모델은 잠시 멈추면 좋습니다. 어둠을 다 없애려 하지 마세요. 그늘도 한옥의 표정입니다.

밤바다의 마지막 한 수

바깥 전망데크 모서리에서는 난간 두 줄이 만나 삼각형을 만들어요.

그 너머 물결에는 제철소의 붉은빛, 도시의 흰빛, 다리의 보랏빛이 길게 풀어집니다. 바다와 빛을 동시에 담고 싶다면 수평선을 반듯하게 맞추고 인물은 화면 한쪽에 배치하세요. 까망이처럼 난간 안쪽에 서서 손만 가볍게 얹어도 충분해요.

난간에 올라앉거나 밖으로 나가는 포즈는 금물입니다. 인물을 크게 당기기보다 한두 걸음 물러나면 돌 난간의 거친 질감과 반짝이는 수면이 함께 들어옵니다. 인물 없는 사진도 꼭 한 장 남겨보세요.

밤을 정리하는 법

포항 영일대에서 카메라가 해야 할 일은 거창하지 않아요. 그 선들이 만들어 놓은 질서를 발견하는 것, 그리고 빛이 가장 예쁘게 머무는 순간 셔터를 누르는 것입니다.

곧게 뻗은 난간의 직선, 한옥 처마의 곡선, 그리고 그 사이를 걷는 사람의 시선이 만나 한 장의 풍경이 됩니다. 카메라를 들고 천천히 걸어보세요. 영일대는 밤의 질서와 여백을 가장 아름답게 보여주는 포토스팟입니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지