일본 온천여행 간다면 필독…허리·관절과 피부건조증 효능은 다르다 [여행&]

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일본 정부가 정한 ‘온천 효능’ 기준에서 허리·무릎 같은 관절의 만성 통증은 특정 온천만의 효능이 아니라 일본 요양천(療養泉) 모두에 붙는 공통 효능인 것으로 나타났다. 반면 나이 들며 거칠어지는 피부, 곧 피부건조증에 대한 효능은 염화물천·탄산수소염천·황산염천 세 가지 천질에만 붙어 있었다.

강한 산성 온천은 오히려 ‘고령자의 피부건조증’을 금기로 올렸다. 허리·무릎과 피부가 신경 쓰이는 50~60대가 겨울 온천을 고를 때 먼저 볼 것은 홍보 문구가 아니라 시설에 게시된 천질(泉質) 이름인 셈이다.

3일 일본 환경성에 따르면 일본 온천의 효능 게시는 환경성이 2014년 고친 ‘온천법 제18조제1항에 따른 금기증 및 입욕·음용상 주의 게시 기준’을 따른다.

1982년 정한 옛 기준을 32년 만에 최신 의학 지식에 맞춰 손본 것으로, 일본 료칸과 공중 온천에서 만나는 효능·주의 안내가 이 기준에 따라 만들어진다.

◆ 허리·무릎 통증은 ‘어느 요양천이든’

기준은 효능을 두 단계로 나눈다. 요양천이면 천질과 관계없이 붙는 ‘일반적 적응증’과 천질마다 따로 붙는 ‘천질별 적응증’이다.

허리와 관절은 일반적 적응증 첫머리에 있다. 기준은 ‘근육 또는 관절의 만성적인 통증이나 뻣뻣함’을 꼽고 그 예로 △관절 류머티즘 △변형성 관절증 △요통증 △신경통 △오십견 △타박·염좌의 만성기를 들었다.

또 냉증과 말초순환장애, 경증 고혈압, 위장 기능 저하, 피로 회복도 같은 목록에 있다.

기준만 보면 허리나 무릎 때문에 일본 온천을 찾을 때 천질을 가려 고를 이유는 크지 않다. 다만 기준은 온천 요양의 효용이 성분뿐 아니라 온열, 온천지의 지세와 기후, 생활 리듬의 변화가 함께 작용한 결과라고 적었다.

그러면서 온천 요양은 “특정 병을 치유하기보다 증상과 고통을 덜고 건강의 회복·증진을 꾀해 전체적인 개선 효용을 얻는 것”이 목적이라고 밝혔다.

충분한 효용을 얻으려면 보통 2∼3주의 요양 기간이 적당하다고 봤고, 적응증이라도 병의 시기나 몸 상태에 따라 오히려 나빠질 수 있다는 단서도 달았다.

◆ 거친 피부엔 ‘세 가지 물’, 산성천은 금기

피부 쪽은 사정이 다르다. 피부건조증은 천질별 적응증에만 있고, 그것도 △염화물천 △탄산수소염천 △황산염천 세 곳에만 이름이 올랐다.

흔히 만나는 단순천(単純温泉)의 적응증은 자율신경 불안정증·불면증·우울 상태로, 피부건조증은 없다.

반면 산성천은 아토피 피부염·심상성 건선 등을 적응증으로 두면서도 천질별 금기증에 ‘피부 또는 점막이 과민한 사람’과 ‘고령자의 피부건조증’을 올렸다. 유황천의 금기증도 ‘산성천과 같다’고 적혀 있다.

일본의 대표적인 강산성 온천인 군마현 구사쓰 온천은 현지 관광협회가 유바타케 원천의 pH를 2.1로 소개하며 ‘일본 유수의 산성도’를 내세운다.

천질 이름은 기준이 예로 든 ‘함이산화탄소-나트륨-염화물천’처럼 끝에 붙은 말이 어느 갈래인지 알려 준다. 이런 온천은 염화물천과 이산화탄소천의 효능을 함께 게시한다. 이름에 ‘산성(酸性)’이 붙으면 피부건조증 금기가 걸리는 천질이다.

◆ 42도 넘는 물은 피하고, 처음엔 10분 안쪽으로

입욕 방법에도 나이를 짚은 대목이 있다. 기준은 “고령자, 고혈압증 또는 심장병이 있는 사람, 뇌졸중을 겪은 사람은 42도 이상의 고온욕을 피할 것”이라고 적었다.

한 번에 들어가는 시간은 온도에 따라 다르지만 처음에는 3∼10분 정도로 하고 익숙해지면 15∼20분까지 늘려도 된다고 했다. 입욕 횟수도 처음 며칠은 하루 1∼2회로 하고 익숙해지면 2∼3회까지 늘린다.

또 식사 직전·직후와 술을 마신 뒤에는 입욕을 피하고, 고령자는 혼자 입욕하지 않는 것이 바람직하다고 했다. 입욕 전에는 물을 한 컵쯤 마셔 두라는 내용도 있다.

◆ 밤 온천 뒤 혈압, 65세 이상이 더 내려갔다

한편 온천과 혈압의 관계를 들여다본 연구도 있다. 규슈대병원 벳푸병원 내과 야마사키 사토시 강사(현 성마리아병원 혈액내과 주임의장) 연구팀은 오이타현 벳푸시 온천시설 14곳 이용자 1116명의 입욕 전후 혈압을 앱과 종이 설문으로 모아 2024년 11월 미국 학술지 플로스원(PLOS ONE)에 실었다.

연구 결과 65세 이상 응답자는 밤에 온천을 한 뒤 수축기·이완기 혈압이 내려간 비율이 65세 미만보다 유의하게 컸다.

여러 요인을 함께 따진 분석에서는 △65세 이상 △약을 먹는 고혈압 △부정맥 △우울증 △염화물천 이용이 혈압이 내려간 비율과 각각 독립적으로 관련돼 있었다.

피부건조증 효능이 붙는 세 천질 가운데 하나인 염화물천이 여기서도 이름을 올렸다.

다만 연구팀이 출발점으로 삼은 것은 사고 위험이다. 수축기 혈압 160㎜Hg 이상이나 이완기 혈압 100㎜Hg 이상인 고령자는 입욕 때 사고 위험이 정상 혈압 고령자의 3∼4배라는 기존 보고가 있어, 연구팀은 벳푸 온천시설에서 입욕 전 혈압 측정을 일상으로 만드는 것을 목표로 삼았다.

야마사키 강사는 “야간 온천 입욕은 65세 이상의 혈압 저하에 유효할 가능성이 있지만, 고혈압 병력이 있는 사람은 복용 중인 강압제 등의 영향으로 사고로 이어질 가능성이 있다”며 “주치의와 상의한 뒤 안전한 온천 입욕을 하도록 신경 써 주기 바란다”고 말했다.

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