AI 투자 열기 속 경계심 커지는 월가…풋옵션·CDS로 위험 대비

인공지능(AI) 산업에 대한 투자 열기가 이어지는 가운데 금융시장에서는 관련 기업의 주가 하락과 신용위험에 대비하려는 움직임이 커지고 있다.

AI 관련 주식에 투자한 개인투자자와 기술기업 임원들이 풋옵션과 신용부도스와프(CDS) 등을 활용해 손실 방어에 나서는 모습이다.

뉴욕증권거래소 근처의 월가 도로 표지. UPI=연합뉴스

지난달 31일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면 AI 관련 기업에 투자한 개인투자자와 기술기업 임원들은 최근 다양한 금융상품을 활용해 투자 위험을 줄이고 있다.

투자자문사 게이트웨이 인베스트먼트 어드바이저스의 스티븐 솔라카 수석부사장은 “투자자산 가격 하락에 따른 손실을 방어하려는 수요가 매우 크게 나타나고 있다”고 말했다.

특히 대형 기술기업 주식에 집중 투자해 상당한 수익을 거둔 투자자들이 최근에는 보유 주식의 가치 하락에 대비하는 데 관심을 보이고 있다고 전했다.

이 같은 움직임은 최근 일부 AI 관련 기업의 주가가 큰 폭으로 하락하면서 더욱 두드러지고 있다.

인텔은 지난달 30일 하루 동안 주가가 28.6% 급락했고, 알파벳도 전날 12% 넘게 떨어지며 사상 최대 일일 낙폭을 기록했다.

AI 클라우드 인프라 기업 코어위브에서는 주가 하락에 베팅하는 풋옵션 거래가 급증했다. 풋옵션은 특정 자산을 미리 정한 가격에 팔 수 있는 권리를 부여하는 금융상품으로, 주가 하락에 따른 손실을 방어하거나 하락에 베팅하는 데 활용된다.

코어위브의 풋옵션 거래량은 지난달 사상 최고 수준으로 늘어난 뒤 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2028년 만기, 행사가격 35달러인 풋옵션이 활발하게 거래됐다. 당시 코어위브 주가는 지난주 55달러 안팎에서 움직였다.

대형 기술기업의 채무불이행 위험을 경계하는 움직임도 나타나고 있다. 기업의 신용위험을 반영하는 CDS 프리미엄이 일제히 상승하면서다.

CDS는 기업이나 국가가 채무를 이행하지 못할 경우를 대비해 위험을 이전하는 파생상품이다. CDS 프리미엄은 일종의 보험료 성격을 띠며, 가격이 높아질수록 시장에서 해당 채무자의 신용위험을 크게 평가한다는 의미다.

채권정보업체 솔브에 따르면 아마존, 알파벳, 마이크로소프트, 메타, 오라클 등 대형 기술기업 5곳의 CDS 프리미엄은 지난 한 달간 모두 상승해 2021년 이후 최고 수준을 기록했다.

솔브의 공동창업자인 유진 그린버그는 "예외 없이 CDS 프리미엄이 상승했다는 것은 개별 기업의 특수한 신용 문제라기보다 해당 산업 전반에 대한 시장의 우려를 시사한다"고 말했다.

AI 산업의 사업 환경 변화에 대비하는 새로운 파생상품도 등장하고 있다. 주가나 채무불이행 위험을 넘어 AI 인프라 사업의 수익성에 영향을 미치는 GPU 사용료 하락까지 위험관리 대상으로 떠오른 것이다.

초고속 거래업체 점프 트레이딩은 최근 GPU 사용료가 급락할 경우 데이터센터 운영업체 등이 입을 수 있는 손실을 줄이기 위한 파생상품 거래에 나섰다.

대형 트레이딩업체 서스쿼해나 인터내셔널 그룹도 데이터센터와 AI 클라우드 기업들로부터 GPU 사용료 하락 위험에 대비할 수 있는 파생상품 거래 문의를 받고 있다.

AI 산업의 성장 가능성에 투자하는 움직임이 이어지는 동시에 관련 기업의 주가와 신용도, 사업 수익성에 내재한 위험을 관리하려는 수요도 확대되는 양상이다.

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