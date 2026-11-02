G마켓 3000개 특가에 쿠팡 70% 할인…11월 쇼핑대전 막 올랐다

11월 유통업계의 대규모 할인 경쟁이 시작됐다. G마켓이 특가 상품을 기존의 3배인 3000여개로 늘린 가운데 쿠팡은 37만개 이상의 상품을 대상으로 최대 70% 할인에 나섰다. 11번가와 SSG닷컴, 이마트, 올리브영도 가세했다.

G마켓 제공

이번 쇼핑대전은 가전과 디지털기기부터 식품, 생활용품, 화장품까지 할인 품목이 폭넓다. 업체마다 행사 기간과 쿠폰 지급 방식이 달라 같은 상품이라도 구매 시점과 결제 조건에 따라 실제 가격이 달라질 수 있다.

2일 업계에 따르면 G마켓은 이날부터 13일까지 12일간 연중 최대 쇼핑축제인 '빅스마일데이'를 진행한다. 올해는 인공지능(AI)을 활용해 구매 실적과 상품 후기, 계절별 수요를 분석하고 특가 상품을 기존 1000여개에서 3000여개로 확대했다.

행사 핵심은 매일 자정 최대 10개 상품을 공개하는 '빅스마일 단독 상품'이다. G마켓에서만 판매하는 특별 구성 상품과 단독 특가 상품을 선보인다.

첫날인 2일에는 삼성전자 비스포크 AI 4도어 냉장고와 HP 빅터스 게이밍 노트북, 노스페이스 아우터, 애플 아이패드 에어, 칠갑농산 감자수제비 등을 판매한다.

이 밖에 '빅스마일 대표 특가' 코너에서는 카테고리별로 선정한 3000여개 상품을 소개한다. 배우 소지섭이 출연하는 광고 캠페인 연계 상품을 할인하는 '온에어핫딜'과 라이브 방송, 쇼츠딜도 운영한다.

구매 혜택도 마련했다. '플래시 세일' 코너의 행사 상품을 구매하면 스마일캐시 1000원을 적립해준다. G마켓 아이디당 한 차례 참여할 수 있으며 적립일은 30일이다.

행사 전용 할인쿠폰 5종과 매일 오전 10시 선착순 추가 쿠폰도 제공한다. 카드사별 결제 할인까지 적용할 수 있어 구매 전 중복 할인 가능 여부를 확인하는 것이 좋다.

쿠팡은 2일부터 8일까지 일주일간 '와우 멤버스데이'를 연다. 90여개 대표 브랜드를 비롯해 수천개 브랜드의 37만개 이상 상품이 참여한다.

신선식품과 가공식품, 생활용품, 가전·디지털, 뷰티, 패션, 여행·숙박 등 16개 카테고리에서 최대 70% 할인을 제공한다.

와우회원에게는 매일 두 차례 선착순으로 받을 수 있는 1만원·3만원 할인쿠폰도 제공한다. 행사 상품 할인에 쿠폰 혜택을 더해 구매 부담을 낮추겠다는 전략이다.

쿠팡은 별도로 중소상공인 상품 약 1만개를 대상으로 10% 할인하는 상생 기획전도 15일까지 진행한다. 신선식품과 생활·주방용품, 유아동용품, 가전제품 등이 포함됐다.

11번가는 1일부터 11일까지 '2026 그랜드십일절'을 진행한다. 국내외 180여개 브랜드와 8200여개 판매자가 참여한다.

가전제품 할인에 힘을 실었다. 로보락의 로봇청소기 'S10 MaxV Slim'을 단독 특가에 판매하고, 바디프랜드 안마의자는 신제품과 리퍼제품을 대상으로 최대 54% 할인한다. 삼성전자 75인치 Mini LED TV와 LG 디오스 AI 오브제컬렉션 냉장고도 특가 상품에 포함됐다.

여행 상품도 준비했다. 2일에는 파라다이스시티호텔 패키지, 3일에는 제주 신라호텔 패키지, 4일에는 괌·사이판 PIC 리조트 올인클루시브 패키지를 선보인다.

식품 분야에서는 2일 제주농협 노지감귤 4.5kg을 8000원대에, 3일에는 통영산 깐 생굴 1kg을 9000원대에 한정 판매한다.

뷰티 분야에서는 스킨푸드 당근패드 등이 포함된 기획세트와 아이소이 로즈PDRN 세럼을 할인한다. 미샤·어퓨·초공진·셀라피는 행사 기간 주요 제품에 1+1 혜택을 제공한다.

11번가는 4만원 이상 구매 시 3000원, 5만원 이상 구매 시 400원을 추가로 할인해주는 쿠폰도 마련했다. 구글·올리브영·웨이브 등 디지털 상품권 할인 행사와 10분·60분 단위 타임딜도 진행한다.

신세계그룹의 '쓱데이'도 진행 중이다. 이마트와 SSG닷컴 등 주요 계열사는 지난달 30일부터 이달 8일까지 식품과 생활용품, 가전제품을 할인 판매한다.

SSG닷컴은 온라인 단독 상품 100여종을 준비했다. 과일 7종을 담은 과일박스를 50% 할인한 1만9000원대에, 캐나다산 돼지고기 구이 모둠세트 2kg을 3만9000원대에 판매한다. 계란 60개 묶음은 9000원대다.

크리넥스 수프림소프트 시카+ 화장지는 1+1 구성으로 선보인다. 박은영 셰프와 협업한 중화 플래터는 9980원, 쟁반 짜장밥은 5980원에 판매한다.

화장품과 패션 할인도 이어진다. 샤넬 뷰티 홀리데이 한정상품과 디올 뷰티 메이크업 컬렉션을 선보이고, 메트로시티 숄더백은 40% 할인한 26만원대에 판매한다. SSG닷컴은 최대 12% 할인쿠폰과 장보기 지원금도 제공한다.

이마트는 신선식품과 가공식품, 생활용품, 가전제품을 중심으로 할인행사를 이어간다. 행사 기간 주말마다 주요 특가 상품을 교체하고, 일부 상품에 1+1 또는 최대 50% 할인 혜택을 적용한다. 단, 할인율과 결제 조건은 품목별로 다르다.

CJ올리브영은 1일부터 7일까지 '올리브영 블랙프라이데이'를 진행한다.

이번 행사는 화장품과 웰니스 상품을 중심으로 할인쿠폰과 특가, 증정 혜택을 제공한다. 하루 단위 특가와 일주일 특가, 한정 수량으로 판매하는 '블프라이즈 박스'도 운영한다.

올리브영이 매년 3·6·9·12월 진행하는 정기 '올영세일'과 별개로, 11월에 한 차례 진행하는 할인행사다. 구체적인 상품별 할인율과 재고는 올리브영 앱과 매장에서 확인할 수 있다.

11월 쇼핑대전은 행사 일정이 겹치는 만큼 업체별 가격 비교가 관건이다. 특히 냉장고나 로봇청소기처럼 구매 금액이 큰 상품은 할인율보다 쿠폰·카드 혜택을 적용한 최종 결제액을 확인해야 한다. 선착순 쿠폰은 발급 시간과 최소 구매금액, 최대 할인 한도도 따져볼 필요가 있다.

행사 상품이 모두 최저가인 것은 아니다. 같은 제품이라도 모델명과 구성품, 배송·설치비, 반품 조건에 따라 실제 구매 부담이 달라질 수 있다.

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