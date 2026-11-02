美중간선거 D-2…트럼프 텃밭사수 안간힘, 민주 내부갈등 분출

도널드 트럼프 대통령에 대한 중간평가나 다름없는 미국 중간선거가 이틀 앞으로 다가오면서 상·하원을 수성하려는 공화당과 탈환을 노리는 민주당이 총력전을 벌이고 있다.



선거예측기관에서 하원은 물론 상원도 민주당에 넘어갈 수 있다는 전망이 나오는 가운데 트럼프 대통령은 일요일인 1일(현지시간) 상원 접전지 두 곳을 잇따라 찾으며 지지층 결집에 나선다. 민주당은 강성 진보와 중도 간 당내 세력다툼이 선거 막바지에 극단적으로 분출하는 악재에 직면했다.

1일(현지시간) 미국 아이오와주 더뷰크 지역공항에 도착한 에어포스 원서 내린 도널드 트럼프 미국 대통령이 언론을 향해 발언하는 동안 마이크 존슨(왼쪽) 미국 하원의장과 스티브 스컬리스 하원 원내대표가 경청하고 있다. 트럼프 대통령은 11월 3일 중간선거를 앞두고 공화당 후보들을 지원하기 위한 유세를 위해 아이오와주와 캔자스주로 향하고 있다. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 아이오와주와 캔자스주를 차례로 찾아 공화당 후보를 위한 지원 유세를 한다. 애초 방문 계획을 취소했다가 체력 부담 탓이냐는 지적에 마음을 바꿨다.



아이오와와 캔자스 모두 상원 접전지다. 이 지역의 상원의원 선거 결과에 따라 공화당이 현재 확보하고 있는 상원에서의 근소한 우위가 무너질 수 있다.



농업 비율이 큰 두 지역은 2024년 대선에서 트럼프 대통령을 10%포인트(p) 넘는 차이로 밀어준 공화당의 텃밭이지만 이란전쟁에 따른 유가 인상 및 비료 수급 차질이 민주당 후보의 추격을 허용했다.



이날 유세로 트럼프 대통령은 전국 지원 유세 강행군에 마침표를 찍는다.



트럼프 대통령은 지난달부터 가깝게는 워싱턴DC 인근의 노스캐롤라이나주부터 멀게는 알래스카주까지 28차례 지원 유세를 하며 공화당 지지를 호소했다.



평소 같으면 안심하고 가지 않았을 앨라배마주와 오클라호마주 등 텃밭 중 텃밭도 갔다. 이 지역 선거에서는 공화당의 승리가 예상되지만, 여러 텃밭이 접전지가 된 심상찮은 상황을 감안해 지지층 단합이 필요하다고 판단한 것이다.



80세 고령 대통령의 분투에도 선거 전망은 여전히 공화당에 그다지 밝지 않다.



미 선거예측기관 디시전데스크HQ는 민주당의 하원 탈환 가능성을 83%, 상원 탈환 가능성을 63%로 봤다.



또 다른 예측기관 쿡 정치보고서는 민주당이 하원에서 최대 240석을 가져가며 2009년 이후 최대 의석을 확보할 수 있다고 내다봤다. 하원 과반을 점하려면 218석이 필요하다.



월스트리트저널(WSJ)은 여러 선거 예측기관의 전망을 분석, 민주당이 하원에서 과반을 넘어 224석을 확보할 것으로 내다봤다.



상원은 최대 7석이 경합지로 분류돼 있으며 이 중 4석을 민주당이 가져가면 다수당을 탈환할 수 있다. 접전지 7곳 중 6곳이 공화당 지지 성향이 강했던 곳이라 이 지역 공화당 지지자들이 '미워도 다시 한번' 공화당에 표를 줄지가 관건이다.



특히 텍사스주와 캔자스 등 수십년간 공화당 후보만 찍어준 텃밭에서 민주당 상원의원이 배출되는 대이변이 일어날지에 전국적인 관심이 집중돼 있다.



유리한 전망이 이어지고는 있지만 민주당도 끝까지 안심할 수 없는 상황이다.



예비선거 과정에서 일단 봉합하고 넘어간 당내 강성 진보와 중도 간 갈등이 선거 막판에 적나라하게 표출되는 난관에 봉착한 것이다.



선거 전 마지막 일요일인 1일 미시간주 상원의원 민주당 후보인 강성 진보 성향 압둘 엘사예드와 예비선거에서 근소한 표 차이로 진 중도 성향 헤일리 스티븐스 하원의원을 나란히 교회 예배에 참석시켜 화합을 도모한다는 게 당초 민주당의 전략이었다. 흑인 사이에 존재감이 큰 제임스 클라이번 하원의원이 동행해 엘사예드 후보의 흑인 유권자 공략을 돕기로 했다.

엘사예드 민주당 후보. AFP연합뉴스

그러나 엘사예드 후보와 스티븐스가 미국의 대이스라엘 정책으로 공개 충돌하고 엘사예드 후보가 스티븐스에게 예배 불참을 촉구하면서 갈등이 증폭됐다.



스티븐스는 한술 더 떠 트럼프 대통령 지지를 받는 공화당 후보 마이크 로저스를 공개 지지하며 엘사예드 후보를 저격했다.



중도층이 강성 진보를 품고 단합하는 모습을 보여주려다 '강성 진보를 인정하느니 트럼프를 지지한다'는 수준의 극심한 당내 분열만 내보이고 만 셈이다.



민주당의 내분에 트럼프 대통령은 반색했다. 그는 소셜미디어에 "와우, 이건 대단한 일"이라며 스티븐스는 미시간 주민들에게 엄청나고도 거의 전례가 없는 충성심을 보여줬다. 이런 걸 용기라고 한다"고 치켜세웠다.



민주당 내 강성 진보와 중도 간 세력 갈등은 미시간주에서 두드러지게 나타나고 있다. 민주당이 보유하고 있는 미시간주 상원의원 의석이 접전과 내홍 속에 공화당에 넘어간다면 엘사예드 후보를 비롯한 강성 진보 세력에 큰 타격이 예상되며 민주당의 2028년 대선 전략에도 상당한 영향을 줄 전망이다.



또다른 상원의원 접전지인 알래스카에서 민주당이 표 분산을 노리고 공화당 후보와 이름이 같은 후보를 등판시켰다는 의혹이 막판 판세에 미칠 영향도 관심이다.



중간선거 사전투표는 역대 최고기록인 2022년의 4천600만명을 이미 넘어 5천300만명을 넘겼다.



경합지를 중심으로 사전투표율이 급증한 것으로, 이 중 민주당 지지자가 43%, 공화당 지지가 31%, 무당층 25%다. 통상 사전투표는 민주당 지지자가 많이 하고 선거일 본투표는 공화당 지지자 참여율이 높다.

<연합>

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