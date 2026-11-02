넉 달 만에 ‘감투싸움’ 끝낸 대덕구의회

‘감투싸움’에 개원조차 못 하고 있던 대전 대덕구의회가 122일 만에 정상화에 들어섰다. 넉 달 넘게 이어진 파행은 일단락됐지만 반복되는 자리다툼이 주민 피해로 이어지는 만큼 지방자치법 개정 등 재발 방지책 마련을 요구하는 목소리가 커지고 있다.



1일 대덕구의회에 따르면 지난달 30일 제297회 3차 본회의를 열어 국민의힘 전석광 구의원을 구의장으로 선출했다. 부의장에는 더불어민주당 서미경 구의원이 뽑혔다. 둘 다 단독 후보로 등록했다. 의회운영위원장과 행정복지위원장, 경제도시위원장, 윤리특별위원장도 여야 합의로 민주당과 국민의힘에 2석씩 배분됐다. 민주당과 국민의힘 각각 4석으로 동수인 대덕구의회는 원 구성을 둘러싸고 7월부터 개점휴업 상태였다. 구의회는 그동안 수차례 본회의를 열어 의장 선출 등 원 구성에 나섰지만 번번이 합의점을 찾지 못했다.



민주당 의원들은 구의장직 양보 의사를 밝히면서도 ‘재선 구의원’과 ‘전직 구의장’ 제외 등 조건을 제시했다. 민주당에서 국민의힘으로 당적을 옮긴 전석광 구의원을 대상으로 한 거부였다. 국민의힘 대덕구의원들은 “상대 정당 후보 인선에 조건을 두느냐”며 민주당의 요구에 응하지 않으면서 갈등은 커졌다.



여야 간 대립으로 의회가 장기간 공전하면서 추가경정예산안과 조례안 제정 등 민생 관련 현안이 줄줄이 지연됐다. 대덕구는 예비비를 끌어다 예산을 세우는 고육지책까지 내놨다.



구의회가 정상 궤도에 들어섰지만 지역사회 시선은 냉담하다. 일부 정치권에서는 차기 지방선거에서 ‘공천 배제’라는 특단의 대책도 요구하고 있다.

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