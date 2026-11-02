올레드 성능·생산성 ‘두 토끼’… LG디스플레이 ‘FLiPP’ 주목

글로벌 디스플레이 업계가 차세대 올레드(OLED·유기발광다이오드) 공정 기술 확보에 사활을 거는 가운데, LG디스플레이가 선제적으로 확보한 독자 기술 ‘플립(FLiPP)’이 주목받고 있다. LG디스플레이는 독자적인 패터닝(기판 위에 미세한 회로를 그려 넣는 공정) 기술과 축적된 대형 올레드 양산 노하우를 결합한 플립을 통해 차세대 OLED 기술 경쟁에서 한발 앞서 나가고 있다는 평가다.



1일 업계에 따르면 차세대 올레드 기술 경쟁의 핵심은 기존 ‘FMM(미세금속마스크)’ 공정의 한계를 극복하는 데 있다. FMM은 미세한 구멍이 뚫린 금속판을 통해 RGB(적색·녹색·청색) 유기물을 입히는 방식이다. 하지만 패널이 커지고 해상도가 높아질수록 정밀도를 유지하기 어렵고 생산 효율도 떨어지는 구조적 한계가 있다. 글로벌 디스플레이 업체들이 앞다퉈 FMM을 사용하지 않는 이른바 ‘FMM리스’ 기술 개발에 뛰어든 이유다.

LG디스플레이가 ‘IMID 2026’에서 공개한 차세대 올레드 패터닝 기술인 ‘플립(FLiPP)’. LG디스플레이 제공

LG디스플레이는 이러한 한계를 돌파할 해법으로 플립을 개발했다. FMM 대신 반도체 제조 등에 활용되는 포토리소그래피(빛을 이용해 반도체 웨이퍼나 디스플레이 기판 위에 미세한 회로 패턴을 그려 넣는 기술)로 올레드 픽셀을 형성하는 차세대 기술이다. 기판 전체에 유기 발광재료를 증착한 뒤 포토 공정으로 불필요한 부분을 제거해 픽셀을 완성한다.



플립의 강점은 성능과 생산 효율을 동시에 높일 수 있다는 점이다. FMM을 제거해 픽셀 간 간격을 최소화함으로써 개구율(실제로 빛이 빠져나오는 면적의 비율)을 기존 42%에서 65%로 향상시켰다. 이를 통해 기존 FMM 방식 대비 휘도(광원의 단위 면적당 빛의 밝기)를 1.6배 높이거나, 수명을 2.4배 늘릴 수 있다. 소비전력도 13% 줄일 수 있다.



여기에 RGB 소자를 개별 패터닝해 특성에 맞는 최적화가 가능하다. 이를 통해 올레드 소자 효율을 극대화하고 높은 색재현율과 넓은 시야각을 구현할 수 있다.



플립의 또 다른 차별점은 대면적 양산 기술과 기존 생산 인프라를 활용한 높은 기술 완성도다. 플립은 8.5세대(2200×2500㎜) TV용 WOLED(백색 유기발광다이오드) 생산라인의 원장(유리기판)을 그대로 활용한다. 기존 WOLED 생산 인프라와 공정 노하우를 활용할 수 있어 신규 공정 구축 부담을 줄이고 생산 효율을 높일 수 있다.



8세대급 원장에서 FMM 없이 올레드를 패터닝하는 기술을 구현한 것은 플립이 세계 최초이자 유일하다. LG디스플레이는 대형 올레드 TV를 양산하며 축적한 대면적 기판 운영 및 증착 노하우를 접목해 1년여 만에 플립을 완성했다.



경쟁사인 삼성디스플레이와 중국 BOE도 차세대 올레드 투자와 FMM리스 기술 개발을 추진하고 있지만, 대면적 공정의 기술 완성도와 양산성 확보는 여전히 과제로 남아 있다. 중국 비전옥스는 FMM리스 기술 ‘ViP’의 8.6세대 적용을 추진 중이지만 양산 경험은 6세대 소형 패널 중심이다.



최영석 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO)는 “차세대 올레드 패터닝 기술인 플립은 현존하는 8세대 최고 공정 혁신으로, 경쟁사들이 도전하기 어렵고 두려움을 느끼게 할 해자(방어선 역할을 하는 도랑) 역할을 해 줄 것”이라고 말했다.

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