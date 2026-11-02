체육인들 함성에 홍천 경제도 ‘활기’

강원 홍천군이 대규모 체육대회를 잇달아 유치해 지역경제에 활력을 불어넣고 있다.



홍천군은 올해 1월부터 10월까지 53개 체육대회를 유치했다고 1일 밝혔다. 글로벌 유소년 슈퍼컵 농구대회를 비롯한 국제대회 3개, 전국기계체조 대회와 U-12 상비군 선발전 등 전국대회 26개, 도 대회 12개 등이다. 연말까지 열릴 예정인 대회와 전지훈련을 포함하면 올해 군이 유치한 체육대회는 59개에 달한다.



군의 적극적인 지원으로 홍천에서 열리는 체육대회는 매년 증가하는 추세다. 지난해의 경우 57개 체육대회가 열려 23만2839명이 홍천을 찾았다. 대회 개최일은 모두 170일로 연중 절반 가까이 체육대회가 열리며 선수와 관계자들의 발길이 이어졌다. 이 기간 경제유발효과는 42억8254만원으로 분석됐다. 지역경제에는 훈풍이 불고 있다. 특히 여러 날에 걸쳐 진행되는 대규모 대회의 경우 참가자들이 음식점을 비롯해 숙박업소, 전통시장, 편의점, 관광지를 찾아 지역에서 꾸준한 소비 수요를 만들어내고 있다는 분석이다.



군은 대회 참가자들이 경기만 치르고 돌아가는 것이 아니라 지역에 더 오래 머물 수 있도록 지역 음식점과 전통시장, 관광지 등을 연계하는 방안을 마련하고 있다. 생활인구가 보통교부세 산정에 반영되는 만큼 생활인구 확대로 연결할 수 있도록 체류 프로그램도 발굴할 계획이다.



신영재 홍천군수는 “대규모 체육대회 유치는 외지 방문객이 홍천을 찾고 머물게 하는 중요한 계기”라며 “대회 참가자들의 숙박과 식사, 전통시장 이용 등이 지역상권의 실질적인 매출로 이어질 수 있도록 지역경제와 연계를 더 강화하겠다”고 말했다.

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