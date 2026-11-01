대구 가스사고 10건 중 6건은 ‘취급 부주의’…겨울철 앞두고 전수 점검

대구에서 최근 5년간 발생한 가스사고 10건 중 6건은 사용자의 사소한 취급 부주의 때문에 발생한 것으로 나타났다.

1일 대구시에 따르면 시는 2021년부터 2025년까지 지역에서 발생한 가스사고는 총 15건으로 집계됐다. 연도별로는 2021년과 2022년 각각 2건, 2023년 6건, 2024년 3건, 2025년 2건이다.

대구시청 동인청사 전경

사고 원인별로는 사용자의 ‘취급 부주의’가 9건(60%)으로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 제품 노후(2건), 기타(2건), 굴착공사(1건), 시설 미비(1건) 순이었다. 가스 종류별로는 액화석유가스(LPG) 사고가 9건으로 가장 많았고, 도시가스와 이동식 부탄연소기가 각각 3건으로 뒤를 이었다.

이 같은 겨울철 가스사고 위험은 전국적인 현상이다. 최근 5년간 전국에서 발생한 가스사고 총 376건 중 25%에 달하는 94건이 12월과 1월에 집중된 것으로 조사됐다.

이에 따라 시는 이달부터 내년 1월까지 3개월간을 ‘겨울철 가스 안전관리 대책 기간’으로 정하고 선제적인 예방 활동에 돌입한다. 시는 구∙군청, 한국가스안전공사와 함께 합동점검반을 구성해 13일까지 지역 LPG 충전소 21곳의 안전관리 실태를 전수 점검한다.

주요 점검 사항은 △가스시설 기준 준수 여부 △고압가스 운반 차량 관리 상태 △긴급차단장치 및 가스누출 경보장치 정상 작동 여부 등이다.

지형재 시 기후에너지환경국장은 “겨울철은 가스 사용량이 급증하는 만큼 사소한 부주의가 대형 사고로 이어질 수 있다”며"관계기관과 협력해 현장 안전점검을 강화하고 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

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