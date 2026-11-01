충남 서산 출신 독립유공자 23명 ‘미전수 훈장’ 전시회 열린다

국가보훈부가 후손을 찾지 못해 훈장이 전수되지 못한 서산 출신 독립유공자 23명의 훈장 전시회를 충남 서산문화원에서 연다.

보훈부(장관 권오을)는 서산시와 협업해 2일부터 12월 15일까지 ‘미전수 훈장 전시회’를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 전시회는 서산 지역 독립유공자를 기리고 지역 주민의 역사적 자긍심을 높이는 한편, 정부의 독립유공자 후손 찾기 사업을 알리기 위해 마련됐다.

‘107년 만의 귀향’을 주제로 △맹달섭 지사(2000년 애국장) △이홍 지사(2014년 애족장) 등 독립유공자 23명의 훈장이 전시된다.

보훈부는 독립기념관과 협조해 ‘사진으로 보는 한국독립운동사’ 전시도 병행할 예정이다.

개막식은 11월 2일 오후 2시 열리며, 이완섭 서산시장과 이제복 보훈부 보훈예우정책관, 장세윤 독립기념관 한국독립운동사연구소장, 지역 주민 등이 참석한다.

권오을 보훈부 장관은 “그동안 잘 알려지지 않았던 독립유공자들의 삶과 공적을 조명하는 것은 물론, 후손을 찾기 위한 미전수 훈장 전시회를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

보훈부는 현재 양산과 예천 등 전국 5개 지역에서도 독립유공자 미전수 훈장 전시회를 진행하고 있다.

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