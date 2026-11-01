“부산 바다 보러 왔어요”…김해공항에 대만 관광객 폭증하는 이유

수도권 공항을 통하지 않고 곧바로 지방공항을 통해 입국하는 외국인이 증가하고 있는 것으로 나타났다.

한국공항공사는 올들어 지난 9월까지 공항별 외국인 입국 현황을 분석한 결과 김해·제주·청주·대구 등 지방공항의 외국인 입국객이 약 324만 명으로 전년 동기 대비 약 37% 증가했다고 1일 밝혔다.

김해국제공항 2층 국제선 터미널 모습

지방공항 가운데 청주공항의 외국인 입국이 59.5% 늘어 가장 많은 증가율을 보였으며 김해공항 47.9%,제주공항 27.9% 순으로 나타났다.

이 같은 지방공항의 외국인 입국 증가율은 인천·김포공항 등 수도권 공항 증가율(17.3%)의 두 배를 넘는 수치다. 수도권 공항을 거치지 않고 지방공항으로 바로 입국해 지역 관광명소를 관광하는 외국인이 늘어나고 있다는 분석이다.

지방공항으로 입국한 외국인의 국적은 대만인이 약 96만 명으로 전년 동기 대비 60.4% 증가했다.

특히 부산을 유달리 좋아하는 대만 여행객들의 방문에 힘입어 김해공항의 대만인 입국객은 약 65만 명으로 전년 동기 대비 76.7%나 증가해 눈길을 끌고 있다. 또 일본인 입국객은 김해·청주공항의 일본 지방 도시 노선 확대 등으로 43.5% 증가한 약 45만 명을 기록했다. 중국인 입국객도 중국 항공사의 지방공항 운항 확대 등으로 29.4% 증가한 약 130만 명으로 집계됐다. 지방공항의 외국인 입국 증가는 외국인의 방한이 가파르게 늘면서 지역 관광의 관문인 지방공항을 이용하려는 수요가 커지고 있기 때문인 것으로 보인다. 올해 1월부터 9월까지 공항을 통해 입국한 전체 외국인 수는 전년 동기 대비 21.1% 증가한 약 1503만 명에 이른다.



한국공항공사 관계자는 “그동안 항공 노선 확대와 해외 공동 마케팅 등을 통해 외국인 관광객이 지방공항으로 직접 입국할 수 있는 여건을 넓혀 왔다”며 “앞으로는 지방공항 중심 5대 관광권 육성 정책과 연계해 공항별 특성을 고려한 국제선 활성화 전략을 추진할 계획이다”고 말했다.

이와 함께 한국공항공사는 공항 운영 역량을 강화하고 항공사 인센티브 지원과 신규 노선 유치를 지속해 국제선 연결망을 확대할 계획이라고 밝혔다. 또 지자체·관광업계·해외 공항 등과 연계 관광상품 개발은 물론 해외 공동 마케팅을 확대해 외국인 관광객의 지역 방문을 유도하고 체류할 수 있도록 지원할 방침이라고 설명했다.

김원준 한국공항공사 사장은 “항공산업의 진정한 성장은 국민의 해외여행 편의를 넘어 세계인이 우리 지역을 찾는 데까지 이어져야 의미가 있다”며 “국제선 경쟁력을 높여 지방공항을 지역경제 활성화와 국가균형발전에 기여하는 핵심 관문으로 키우겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지