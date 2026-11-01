위고비·마운자로로 높아진 췌장 건강 관심…췌장암 경고 신호는?

췌장암의 주요 위험요인으로는 흡연과 비만, 당뇨병, 만성 췌장염, 가족력 등이 꼽힌다. 특히 흡연은 생활습관 개선을 통해 줄일 수 있는 대표적인 위험요인이다. 고려대학교 안암병원

위고비와 마운자로 등 비만치료제가 주목받으면서 췌장의 역할과 건강에도 관심이 높아지고 있다.

췌장 질환 가운데 특히 주의해야 할 것은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 조기 발견이 어려운 췌장암이다. 원인 모를 체중 감소와 황달, 지속적인 복통 등 주요 경고 신호를 알아두고 적절한 시기에 진료받는 것이 중요하다.

◆ 국내 췌장암 환자 연간 9748명…5년 상대생존율 17% 불과

2026년 발표된 보건복지부와 중앙암등록본부의 국가암등록통계에 따르면 2023년 국내 췌장암 신규 발생자는 9748명으로, 전체 암 발생의 3.4%를 차지했다.

2019~2023년 진단자의 5년 상대생존율은 17.0%로 전체 암의 73.7%에 비해 현저히 낮았다. 같은 기간 병기 정보가 확인된 췌장암 환자의 48.5%는 진단 당시 이미 다른 장기로 암이 전이된 상태였다.

췌장암의 대부분은 췌관을 이루는 세포에서 발생하는 췌관선암이다. 초기에는 특별한 증상이 없는 경우가 많고, 췌장이 위와 십이지장 등 다른 장기에 둘러싸여 있어 일반적인 복부 초음파검사로 전체를 관찰하기도 어렵다.

증상이 나타나더라도 소화불량이나 복통 등 흔한 소화기 질환과 유사해 발견이 늦어질 수 있다. 진단 당시 주변 주요 혈관을 침범하거나 다른 장기로 전이됐다면 수술적 치료도 어려워진다.

위고비와 마운자로 등 비만치료제가 주목받으면서 췌장의 역할과 건강에도 관심이 높아지고 있다. 사진은 서울 종로구의 한 약국에서 약사가 비만치료제 위고비에 대해 설명하는 모습. 연합뉴스

대표적인 증상은 원인을 알 수 없는 체중 감소와 지속적인 복통, 황달, 식욕 저하 등이다. 특별한 식이 조절 없이 체중이 줄거나 명치 부근의 통증이 등으로 퍼지는 경우, 눈 흰자위와 피부가 노랗게 변하고 소변 색이 짙어지는 경우에는 원인을 확인해야 한다.

특히 중장년층에서 갑작스럽게 당뇨병이 발생하고 체중 감소까지 동반된다면 주의가 필요하다. 이러한 증상은 다른 질환에서도 나타날 수 있지만, 황달이 새로 생기거나 체중 감소가 지속되면 신속히 진료받는 것이 좋다.

◆ 흡연·비만·당뇨병 등 위험요인…가족력 있다면 주의

췌장암의 주요 위험요인으로는 흡연과 비만, 당뇨병, 만성 췌장염, 가족력 등이 꼽힌다. 특히 흡연은 생활습관 개선을 통해 줄일 수 있는 대표적인 위험요인이다.

부모나 형제자매 등 가까운 가족 중 췌장암 환자가 여러 명 있거나 50세 이전에 췌장암 진단을 받은 가족이 있는 경우, 특정 유전자 변이가 확인된 경우에도 발생 위험이 높아질 수 있다.

췌장암은 일반적인 건강검진만으로 조기 발견하기 어려울 수 있다. 암이 의심되면 조영증강 컴퓨터단층촬영(CT)과 자기공명영상(MRI), 내시경초음파 등을 통해 종양의 유무와 위치, 주변 조직 침범 여부를 확인한다. 내시경초음파는 작은 병변을 자세히 관찰하고 필요한 경우 조직검사를 시행하는 데 활용된다.

증상이 없고 평균적인 위험도를 가진 일반인에게는 정기적인 췌장암 선별검사가 권고되지 않는다. 가족력이나 유전적 요인 등으로 위험이 높은 경우에는 전문의와 상담해 적절한 검사 방법과 주기를 결정하는 것이 바람직하다.

췌장암은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 발견이 어렵고, 진단 시점에 따라 치료 가능성도 크게 달라질 수 있기 때문에 평소와 다른 증상이 나타난다면 이를 가볍게 여기지 말고 정확한 원인을 확인해야 한다고 의료진은 조언한다.

◆ 조기 발견 시 수술 중요…진행 정도에 따라 항암치료 병행

췌장암 치료는 암의 진행 정도와 환자의 상태에 따라 달라진다. 조기에 발견해 수술이 가능한 경우에는 종양을 제거하는 수술이 완치를 기대할 수 있는 중요한 치료 방법이다. 필요에 따라 수술 전 항암치료나 수술 후 보조항암치료를 병행한다.

수술이 어려운 경우에도 고식적 항암치료를 통해 질환의 진행을 억제할 수 있으며, 일부 환자는 유전자 검사 결과에 따른 맞춤형 치료를 고려할 수 있다. 무엇보다 위험요인을 관리하고 이상 증상이 나타났을 때 적절한 시기에 진료받는 것이 중요하다.

이재민 고려대학교 안암병원 소화기내과 교수는 “췌장암은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 발견이 어렵고, 진단 시점에 따라 치료 가능성도 크게 달라질 수 있다”며 “원인 모를 체중 감소나 황달, 지속적인 상복부 통증 등 평소와 다른 증상이 나타난다면 이를 가볍게 여기지 말고 정확한 원인을 확인해야 한다”고 설명했다.

이어 “췌장암의 주요 증상과 위험요인을 이해하고, 특히 가족력 등 고위험요인이 있는 경우 전문의와 상담해 적절한 관리 계획을 세우는 것이 중요하다”고 강조했다.

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