야상 거래액 11배 뛰었다…겨울 패션 시장 달구는 아우터 경쟁

쌀쌀해진 날씨에 겨울 패션 수요가 본격적으로 늘면서 패션업계가 아우터와 겨울 신발을 앞세워 소비자 공략에 나섰다.

30일 패션업계에 따르면 스타일 커머스 플랫폼 에이블리가 지난 9월 21일부터 10월 6일까지 진행한 ‘메가세일’ 기간 일평균 거래액은 직전 동기간보다 50% 증가했다. 첫 구매 고객 수도 30% 늘었다.

특히 가을·겨울(F/W) 아우터 수요가 두드러졌다. 행사 기간 야상 거래액은 직전 동기간 대비 11배 이상으로 늘었고, 코트 거래액도 4배 이상 증가했다. 캐주얼 브랜드 아모우의 재킷 거래액은 6배 가까이 늘었으며, 쇼핑몰 블랙업의 트렌치 재킷은 19배 이상 증가했다.

패션을 넘어 식품과 뷰티 상품으로 소비 범위가 넓어진 점도 눈에 띈다. 에이블리의 푸드 카테고리 거래액은 지난해 하반기 메가세일보다 30% 증가했다. 최근 관심을 모으는 떡 디저트도 판매 호조를 보였다. 봄날엔의 초코퐁당떡 거래액은 직전 동기간 대비 2배 이상 늘었고, 바이러브하니의 생과일 찹쌀떡도 54% 증가했다.

겨울 상품 수요가 커지면서 유통업계의 할인 경쟁도 이어지고 있다. 패션 플랫폼 W컨셉은 신세계그룹 쇼핑 행사 ‘쓱데이’를 맞아 다음 달 8일까지 겨울 아우터를 최대 50% 할인 판매한다.

프론트로우 무스탕은 50% 할인한 18만원대, 우이 덕다운 투웨이 스트랩 패딩은 44% 할인한 18만원대에 선보인다. 40개 주요 브랜드가 참여하는 ‘24시간 브랜드 데이’와 라이브 방송 등도 진행한다. 서울 한남동 플래그십 스토어 ‘W한남’에서도 겨울 아우터 특가 행사를 마련해 온·오프라인 고객을 동시에 공략한다.

상품을 찾고 구매하는 방식에도 변화가 나타나고 있다. 무신사는 사진 속 상품을 인공지능으로 인식해 동일하거나 비슷한 상품을 찾아주는 이미지 검색 서비스 ‘무신사 렌즈’를 선보였다.

이용자가 무신사 앱 검색창에서 사진을 올리면 인공지능이 이미지 속 상품을 분석해 구매 가능한 상품을 제안한다. 한 장의 사진에서 최대 8개 상품을 각각 인식할 수 있어 사회관계망서비스(SNS)나 오프라인에서 발견한 상품을 검색어 없이 찾아볼 수 있다.

무신사는 자체 개발한 상품 검출 모델과 시각적 유사도 분석 모델을 적용했다. 오는 4분기에는 검색 결과 필터와 정렬 기능을 추가하고, 자회사 기반의 온라인 편집숍 29CM에도 이미지 검색 도입을 추진할 계획이다.

겨울 패션에서는 기능성과 디자인을 결합한 신발도 주목받고 있다. 데상트는 미니멀 컨템포러리 브랜드 유스와 두 번째 협업을 통해 니트 소재의 삭스 슈즈 ‘릴 라이드’를 출시했다. 데상트의 러닝화 ‘에너자이트 라이드’ 시리즈 아웃솔에 유스 특유의 빈티지한 디자인을 더한 제품으로, 다크 그레이와 라이트 그레이 두 가지 색상으로 선보인다.

코오롱인더스트리FnC부문의 슈즈 브랜드 슈콤마보니는 힐 스니커즈 ‘뮤즈 런’의 인기를 겨울 부츠로 이어간다는 전략이다. 지난 9월 출시한 뮤즈 런은 현재까지 45%의 판매율을 기록했으며, 인기가 높은 블랙 색상은 1차 입고 물량이 소진돼 추가 생산에 들어갔다.

슈콤마보니는 스퀘어 토 앵클 부츠와 버클 장식 미들 부츠, 롱 부츠 등 다양한 디자인을 선보이는 한편 털 장식으로 보온성을 더한 슬링백도 함께 내놓았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지