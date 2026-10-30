한우 반값에 전복 60% 할인까지…롯데마트 ‘메가통큰’에 담긴 장바구니 물가 전략

1등급 한우는 반값에, 완도산 전복은 정상가보다 60% 저렴하게 살 수 있는 할인행사가 시작됐다. 냉동 밀키트와 냉동면도 행사카드로 2개 이상 구매하면 50% 할인받는다.

롯데마트 제공

30일 유통업계에 따르면 지난 29일부터 다음 달 11일까지 2주간 하반기 롯데마트 ‘메가통큰’ 행사가 열린다. 신선식품과 즉석조리식품, 가정간편식 등 주요 먹거리를 중심으로 최대 60% 할인 혜택을 제공한다.

1주차 행사는 11월 4일까지 진행한다. 냉장 1등급 한우 전 품목을 롯데·삼성·비씨·KB국민·신한·NH농협 등 행사카드로 결제하면 50% 할인한다. 등심·안심 등 구이용부터 국거리·불고기용까지 대상이다.

늑간살·꽃갈비살·안창살·토시살·제비추리 등 한우 특수부위 5종도 행사카드 결제 시 반값에 판매한다.

국산 전복 10마리로 구성한 ‘완도 한판 전복’은 11월 1일까지 한정 수량으로 선보인다. 엘포인트 회원에게 적용되는 수산대전 20% 할인에 행사카드 추가 할인을 순차 적용하면 정상가보다 60% 저렴하게 구매할 수 있다.

제철 사과도 가격을 낮췄다. 행사카드 적용 시 ‘햇 부사사과’ 4~6입과 ‘실속 시나노 골드 사과’ 1.5kg은 각각 6990원이다. ‘실속 감홍사과’ 4~8입과 ‘팬시 엔비사과’ 1.5kg은 각각 8990원에 판매한다.

30일 하루는 ‘제주 올레길 감귤’ 5kg 한 상자를 9990원에 한정 판매한다. ‘첫수확 찰진8곡’ 2.7kg 등 잡곡 3종은 2개 이상 구매하면 개당 9990원이다.

즉석조리식품도 할인한다. ‘큰 초밥’ 20입과 ‘연어새우 초밥’ 20입 등 인기 초밥 5종은 엘포인트 회원에게 30% 할인한다. ‘갱엿 꾸덕 닭강정’과 ‘큰 치킨’은 각각 9990원에 판매한다.

가정간편식은 여러 개를 구매할수록 할인 혜택이 커지는 방식으로 구성했다. 냉동 밀키트와 냉동면은 행사카드로 2개 이상 구매하면 50% 할인한다. 일부 제외 품목은 확인해야 한다. 냉동 만두·피자·돈가스 등 인기 냉동식품에는 1+1 혜택을 적용한다.

냉장 밀키트는 11월 1일까지 행사카드로 2개 이상 구매하면 40% 할인한다. 롯데마트는 상반기 메가통큰 행사에서 가정간편식 매출이 전년 대비 40% 증가한 점을 반영해 이번 행사 물량을 2배 이상 확보했다.

날짜별 특가 상품도 마련했다. 30일까지 ‘행복상생란’ 대란 30입을 행사카드로 2판 구매하면 판당 4990원에 살 수 있다.

11월 1일까지 엘포인트 회원은 번들 스낵 20종 가운데 4개를 골라 행사카드로 9800원에 구매할 수 있다. 같은 달 1일에는 행사카드 결제 고객을 대상으로 봉지라면 전 품목 2+1 행사를 진행한다.

롯데마트 단독 기획 상품도 선보인다. 조니워커 그린·블랙루비·더블블랙·블랙 라벨 가운데 한 종류가 무작위로 들어 있는 ‘조니워커 랜덤박스’ 700ml를 4만7800원에 한정 판매한다.

포레스텔라 굿즈 패키지와 스타벅스 원두 굿즈 패키지, 국가유산청과 협업한 ‘롯데 빼빼로 궁궐단청 에디션’도 준비했다.

11월 5일부터 시작하는 2주차에는 돼지고기와 수산물 할인에 집중한다.

‘끝장돼지 삼겹살·목심’은 행사카드 결제 시 50% 할인한다. 롯데마트는 올해 최저가 수준으로 판매할 계획이라고 설명했다.

광어회는 반값을 적용해 1만원대에 선보이고, 봉지굴 전 품목도 50% 할인한다. ‘통큰 제주 조생감귤’ 3kg 한 상자는 약 40% 할인해 1만원 미만에 판매할 예정이다.

모바일 앱 ‘롯데마트GO’에서도 할인 쿠폰을 제공한다. 행사 기간 목요일부터 일요일까지 총 8일간 매일 선착순 2만명에게 쿠폰을 발급한다. 룰렛 이벤트에서는 최대 5만원 할인 혜택을 받을 수 있는 ‘메가 쿠폰’을 추첨 지급한다.

롯데마트에 따르면 상반기 메가통큰 행사 기간 매출은 전년 같은 기간보다 22% 증가했다. 올해 1~10월 ‘통큰데이’ 누적 매출도 지난해 같은 기간 유사 행사와 비교해 18.6% 늘었다.

박상욱 롯데마트·슈퍼 전략마케팅부문장은 “장기화된 고물가로 커진 장바구니 부담을 덜기 위해 통합 소싱 역량을 총동원해 대규모 물량과 가격 혜택을 준비했다”고 말했다.

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