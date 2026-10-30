내시경 깨끗한데 식사 뒤 더부룩…황해쑥추출분말 12주 시험 결과는

내시경 검사에서는 별다른 이상이 없다는데 식사만 하면 속이 더부룩하다. 조금만 먹어도 배가 부르고 명치가 쓰리기도 한다. 이런 증상이 반복된다면 기능성 소화불량을 의심할 수 있다. 검사에서 뚜렷한 이상이 발견되지 않아도 불편은 계속될 수 있다.

동아제약 제공

기능성 소화불량에는 위 운동 기능의 변화, 위장관의 과민한 감각, 스트레스 등이 복합적으로 관여한다. 증상에 따라 위산 분비 억제제나 위장관 운동 촉진제 등을 사용하고 식습관과 수면 상태도 함께 점검한다. 원인과 증상이 사람마다 달라 치료 역시 개인 상태에 맞춰 조절해야 한다.

식물성 원료를 활용한 연구도 이어지고 있다. 2025년 국제학술지 '저널 오브 에스노파마콜로지(Journal of Ethnopharmacology)'에는 황해쑥추출물을 함유한 정제 'RW0117'의 기능성 소화불량 증상 개선 효과를 평가한 연구가 실렸다.

연구는 참여자를 섭취군과 위약군으로 무작위 배정하고, 참여자와 연구자 모두 배정 내용을 모르는 이중맹검 방식으로 진행됐다. 섭취군은 황해쑥 에탄올추출물 240㎎이 포함된 680㎎ 정제를 하루 한 번씩 12주간 섭취했다.

연구진은 위장관 증상 평가척도(GSRS), 위장관 증상 척도(GIS), 한국판 소화불량 지수(NDI-K), 기능성 소화불량 관련 삶의 질 척도(FD-QoL)를 활용해 증상과 생활의 질 변화를 분석했다.

그 결과 섭취군은 위약군보다 GSRS 총점과 일부 상·하복부 증상 항목에서 통계적으로 유의한 개선을 보였다. GIS와 NDI-K, FD-QoL 평가에서도 위약군보다 개선된 결과가 나타났다.

연구진은 황해쑥추출물이 기능성 소화불량 증상을 완화하는 데 도움이 될 가능성을 확인했다고 평가했다. 황해쑥추출물의 작용을 살핀 전임상 연구도 있다. 세포실험에서는 항산화·항염 관련 활성이 관찰됐고, 위 손상을 유도한 쥐 실험에서는 위 점막 손상이 줄어드는 결과가 나왔다.

위 점막 보호에 관여하는 프로스타글란딘 E2의 발현 증가도 확인됐다. 다른 동물실험에서는 위 점막을 보호하는 점액 성분인 뮤신의 발현이 회복되는 변화가 관찰됐다.

이런 결과는 황해쑥추출물의 작용을 설명하는 기초 자료다. 사람에게서 위 점막이 실제로 회복됐는지, 이러한 변화가 소화불량 증상 개선으로 이어졌는지는 추가 검증이 필요하다.

이번 인체적용시험 역시 특정 추출물을 정해진 양으로 12주간 섭취한 결과다. 장기 섭취 효과와 일반 쑥 식품에도 같은 결과를 적용할 수 있는지는 확인되지 않았다. 논문에는 동아제약과 리치우드제약 소속 연구자들이 참여한 사실도 명시돼 있다.

기능성 소화불량은 증상에 맞춘 치료와 생활습관 관리가 기본이다. 식사량과 시간을 일정하게 유지하고, 먹은 뒤 불편이 심해지는 음식은 종류와 양을 기록해 조절하는 게 도움이 될 수 있다.

수면 부족이나 스트레스가 증상에 영향을 주는지도 살펴야 한다. 속이 더부룩한 증상이 계속되거나 심해진다면 복용 중인 약과 치료 반응을 의료진과 함께 점검할 필요가 있다.

황해쑥추출물 연구는 기능성 소화불량의 증상 관리 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 있다. 특정 원료의 섭취시험 결과가 기존 치료를 대신할 근거는 아니다. 실제 치료와 관리는 개인의 증상과 건강 상태에 맞춰 결정해야 한다.

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