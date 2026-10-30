탄천변 동측도로 31일부터 차량 통제

서울 동남권 교통난 해소를 위해 송파구 올림픽훼밀리아파트 일대 탄천변 도로가 개선된다.

29일 서울시에 따르면 제방 위아래로 나뉜 도로는 하나로 통합되고 광평교사거리의 복잡한 구조를 개선해 위례신도시·문정지구 개발로 늘어난 교통량을 분산한다. 지하차도 위에는 탄천과 이어지는 ‘초록생태길’이 조성돼 시민 산책·휴식 공간도 넓어진다.

시는 이를 위한 ‘탄천변 동측도로 구조개선사업’ 1구간 공사에 따라 31일 오전 10시부터 중대로2길과 탄천동로 일부 구간 차량 통행이 제한되고 탄천변에 새로 설치한 왕복 2차로 임시 우회도로가 운영된다. 차량 통행 제한과 임시 우회도로 운영은 공사가 끝나는 2030년 하반기까지 이어질 예정이다.

이번 사업은 송파구 삼성교 북단부터 동남로삼거리까지 4.9㎞ 구간의 도로 구조를 단계적으로 개선해 탄천동로와 동남로 간 연결성을 높이고 동부간선도로와 송파대로에 집중되는 교통량을 분산하는 것이 목표다.

1구간은 광평교사거리부터 동남로삼거리(올림픽훼밀리아파트)까지 0.6㎞ 구간이다. 기존 제방 아래 왕복 4차로와 제방 위 왕복 2차로로 나뉜 도로를 왕복 6차로로 통합·정비하고 이 중 약 350m 구간에는 지하차도를 설치한다. 나머지 2구간(삼성교 북단~광평교사거리, 4.3㎞)도 실시설계를 거쳐 28년 하반기에 착공을 목표로 순차적으로 추진할 계획이다.

시는 “교통전환 초기혼잡이 예상되는 만큼 시민들은 가급적 대중교통을 이용하거나 중대로 등 우회 경로를 이용하는 것이 좋다”고 설명했다. 변경된 경로는 현장 도로전광판(VMS)과 현수막으로 안내하며 실시간 교통상황은 서울시 교통정보시스템 토피스(TOPIS)와 T맵·카카오맵 등 주요 내비게이션에서 확인할 수 있다.

아울러 시는 교통전환 초기 현장 상황실을 운영하고, 교통 폐쇄회로(CC)TV와 현장 인력으로 혼잡 구간을 실시간 모니터링해 돌발 상황에 신속히 대응하고 필요하면 안전시설을 보완한다는 방침이다.

임춘근 시 도시기반시설본부장은 “공사 기간 교통 불편을 최소화할 수 있도록 현장 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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