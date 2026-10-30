청년·주거안정 집중… 서울시, 2027년 예산 55.7조 편성

서울시가 청년 50만명에게 생성형 인공지능(AI) 이용권과 맞춤형 교육을 지원하고 공공임대주택 2만7200호를 공급한다. 민선 9기 서울시 첫 본예산을 올해 본예산보다 8.3% 증가한 55조7445억원으로 편성해 청년의 미래와 주거 안정에 집중한다.



오세훈 서울시장은 29일 서울시청에서 기자설명회를 열고 “청년이 형편 때문에 도전을 미루지 않고 시민이 집 걱정을 덜고 미래를 설계하며 어디에 살든 건강하고 안전한 일상을 누리도록 하겠다”며 2027년도 예산안을 발표했다. 올해 본예산보다 4조2667억원 늘어난 규모로 30일 서울시의회에 제출한다.



시교육청과 25개 자치구 지원과 재무·행정운영경비 등을 제외한 정책사업비는 31조5752억원으로 전년 대비 9.0% 늘었다. 내년 말 채무 잔액은 11조5690억원으로 올해와 비슷한 수준으로 유지할 계획이다.



민선 8기부터 추진해 온 ‘약자와의 동행’ 기조 아래 △기회활력도시 △주거안정도시 △동행성장도시 △건강안전도시 △공간혁신도시 5대 분야에 중점 투자한다. 내년 약자동행 예산은 17조6892억원으로 올해보다 13.1%(2조533억원) 늘렸다. 생계·돌봄과 주거, 의료·건강, 안전, 교육·문화, 사회통합 6개 분야에서 도움이 필요한 시민을 더욱 촘촘하게 지원한다. 특히 지난달 서울시의회 추가경정예산 심의에서 예산이 전액 삭감된 ‘청년 AI 성장권’ 사업을 다시 추진한다. 총 266억원을 투입해 청년 50만명에게 생성형 AI 이용권과 수준별 교육을 제공하고 인턴십·취업·창업과 연계한 실전 프로젝트도 지원할 방침이다. 오 시장은 “AI 활용 능력은 학업과 취·창업의 기회를 좌우하는 기본 역량이 되고 있다”며 “비용과 교육 여건에 따른 AI 활용 격차가 취업과 소득의 격차로 이어지지 않도록 선제적으로 대응하겠다”고 강조했다.



주거 안정을 위해서는 2조5094억원을 편성했다. 공공임대주택 2만7200호를 공급하고 청년 월세 지원 대상을 2만3000명에서 3만2000명으로 확대한다. 신속통합기획 2.0과 모아타운·모아주택 등 민간 정비사업도 지원해 주택 공급 기반을 확충한다.

자금난을 겪는 중소기업·소상공인에게는 3조원 규모의 융자를 지원하고 서울 광역 사랑상품권 발행액은 1500억원에서 2000억원으로 늘린다. 결혼·출산·양육의 경제적 부담을 낮추기 위해 혼인지원금·아이맞이지원금·아동기본수당·가정보육가산금 등 지원 패키지에 1434억원을 투입한다.



시민 누구나 가까운 곳에서 건강을 관리하고 일상에서 운동할 수 있는 ‘건강도시 서울’을 구현하는 데도 힘을 쏟는다. 시 건강관리 플랫폼 ‘손목닥터 9988’에 589억원을 배정하고 걷기 중심의 건강관리 지원을 대사증후군·치매·금연 관리까지 넓힌다. 지역 간 이동 편의를 높이기 위해 도시철도와 간선도로망을 확충하고 기후동행패스 교통비 환급에는 7478억원을 쓴다.



오 시장은 “2027년은 민선 8기부터 쌓아온 변화를 시민 한 분 한 분의 삶으로 확장하는 해”라며 “시민의 행복을 시정의 가장 중요한 가치로 삼아 ‘삶의 질 특별시 서울’을 반드시 실현하겠다”고 말했다.

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