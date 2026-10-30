충남·대구 간 치의학연구원 유치전, ‘정면충돌’로 번지나

국립치의학연구원 후보지 선정 평가지표를 둘러싼 충남과 대구의 유치전이 정면충돌 양상으로 번지고 있다.



대구시가 교통 접근성에 높은 점수를 준 평가기준이 KTX 천안아산역과 가까운 천안에 유리하다며 전면 재설계를 요구하자 충남도는 “전국의 연구자와 기업을 연결할 접근성은 국가연구기관의 핵심 경쟁력”이라고 맞섰다.



추경호 대구시장은 29일 대구시청에서 대구시·경북도치과의사회 등 지역 치과계·학계·산업계와 공동 입장문을 발표하고 “치의학연구원 입지는 대한민국 치의학의 미래와 산업 경쟁력을 최우선 기준으로 결정해야 한다”고 밝혔다.



추 시장은 보건복지부 연구용역에서 제시한 평가지표가 특정 지역에 유리하게 설계됐다는 의혹을 제기하며 평가지표와 배점 전면 재설계, 산업 집적도·임상 기반·국가균형발전 기여도 반영, 평가기준과 배점 근거·절차·결과 공개를 요구했다. 그는 “합리적 근거 없이 편향된 기준으로 대구의 역량을 배제한다면 240만 시민과 단호하게 대응하겠다”고 말했다.



논란이 된 연구용역의 평가항목별 가중치는 입지 특성 47.6%, 발전 가능성 23.2%, 부지 요건 16.2%, 정책 부합성 13%다. 세부적으로 교통 접근성이 16.8%로 가장 높고 정주 기반 16.5%, 지역 성장 가능성 14.7%, 치의학 연구환경 14.3% 순이다.



대구는 KTX역 접근성 등이 천안에 유리한 반면 상대적으로 대구가 강점을 갖고 있는 치과산업 집적도는 충분히 반영되지 않았다고 주장한다.



충남도는 같은 날 단국대에서 천안시와 대학·의료기관, 기업·연구기관 등이 참여한 범충남 추진체 실무협의회를 열고 대응전략을 논의했다. 충남도는 교통 접근성을 단순한 지역개발 지표로 볼 수 없다고 반박했다.



기존 치과산업의 집적도뿐 아니라 연구·임상 기반과 전국 단위 접근성, 부지 여건, 사업 준비도, 미래 성장 가능성도 종합적으로 평가해야 한다는 입장이다. 특정 지역에 유리하거나 불리하다는 주장만으로 연구용역을 폐기하는 것은 적절하지 않다고도 했다. 천안은 KTX 천안아산역 인근에 연구원 부지를 확보했고 단국대 치과대학·치과병원을 중심으로 연구와 임상을 연계할 기반을 갖췄다는 주장이다.

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