컨선월드와이드, 세계기아리포트 10주년 행사…현지 주도 개발협력 논의

국제인도주의전문기관 컨선월드와이드가 국내 개최 10주년을 맞은 '2026 세계기아리포트'에서 현지 주도 개발협력의 실천 과제와 국제사회의 역할을 논의했다.

행사는 지난 10월 27일 서울 명동 커뮤니티하우스 마실에서 '현지 주도 개발협력: 담론을 넘어 실천으로'를 주제로 열렸다. 컨선월드와이드 측에 따르면 정부와 학계, 시민사회 및 국제개발협력 분야 관계자 등 100여 명이 참석했다.

참석자들은 개발협력 과정에서 현지 주체의 참여 범위를 넘어 의사결정 권한을 확대하고, 현지 기관과 국제기구 간 보다 동등한 협력 관계를 구축하기 위한 방안을 중심으로 의견을 나눴다.

‘2026 세계기아리포트’에 참석한 연사들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 조현주 지구촌나눔운동 사무총장, 무함마드 모슐 라흐만 컨선월드와이드 방글라데시 기후회복력사업 담당자, 매니쉬 쿠마르 아그라왈 컨선월드와이드 방글라데시 사무소장, ATM 자키르 호세인 자그라타 주바 샹하(JJS) 대표, 한재광 발전대안 피다 대표, 곽재성 경희대학교 국제개발협력학과 교수, 이준모 컨선월드와이드 대표 (사진=컨선월드와이드 제공)

'사진설명: 2026 세계기아리포트 참석 연사들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 조현주 지구촌나눔운동 사무총장, 무함마드 모슐 라흐만 컨선월드와이드 방글라데시 기후회복력사업 담당자, 매니쉬 쿠마르 아그라왈 컨선월드와이드 방글라데시 사무소장, ATM 자키르 호세인 자그라타 주바 샹하(JJS) 대표, 한재광 발전대안 피다 대표, 곽재성 경희대학교 국제개발협력학과 교수, 이준모 컨선월드와이드 대표. 사진: 컨선월드와이드 제공'

이영신 컨선월드와이드 한국 이사장은 “현지 주도가 중요하다는 데에는 많은 분들이 동의하지만 실제 사업과 협력 관계에서 이를 실천하기는 여전히 쉽지 않다”며 세계기아리포트가 앞으로도 기아와 극빈 문제의 해법을 함께 모색하는 자리가 되기를 바란다고 전했다.

이준모 컨선월드와이드 한국 대표도 현장의 경험과 연구를 연결해 실천 방향을 찾는 것이 세계기아리포트의 역할이라고 밝히며, 현지 주체의 참여뿐 아니라 의사결정 권한까지 확대하는 동등한 파트너십의 필요성을 강조했다.

행사에서는 현지 주도 개발협력을 다룬 글로벌 연구와 방글라데시·몽골의 현장 사례가 차례로 소개됐다.

특별 발표에서는 5개 지역의 사례와 60개국 811명이 참여한 글로벌 설문을 토대로 진행된 '비욘드 배리어스(Beyond Barriers)' 연구 결과가 공유됐다.

매니쉬 쿠마르 아그라왈(Manish Kumar Agrawal) 컨선월드와이드 방글라데시 사무소장은 지원 자금의 규모만으로 현지 주도 개발협력의 성과를 판단하기보다 지역사회의 리더십과 권한, 주인의식이 어떻게 달라졌는지 함께 살펴야 한다고 설명했다.

ATM 자키르 호세인(ATM Zakir Hossain) 자그라타 주바 샹하(JJS) 대표는 컨선월드와이드와 함께 추진한 한국국제협력단(KOICA) 기후회복력 강화 사업의 성과와 교훈을 발표했다. 조현주 지구촌나눔운동 사무총장은 몽골 사업 경험을 토대로 현지 파트너십의 한계와 개선을 위한 실천 과제를 소개했다.

패널 토론에서는 곽재성 경희대학교 국제개발협력학과 교수가 좌장을 맡았다. 발표자들과 한재광 발전대안 피다 대표는 현지 주체의 의사결정권 보장, 유연한 재원 운용, 위험 분담, 국제 비정부기구(NGO)의 역할 변화 등을 놓고 의견을 나눴다.

또 현지 리더십과 주인의식의 변화를 성과관리 체계에 반영하고, 현지 주도 개발협력을 선언적 원칙에 그치지 않고 실제 사업 운영과 협력 구조에 적용하기 위한 과제도 논의했다.

컨선월드와이드는 2017년부터 세계기아리포트를 통해 기아 문제를 둘러싼 현장 경험과 국제사회의 논의를 한국 사회에 소개해 왔다. 앞으로도 데이터와 현장 경험을 바탕으로 기아와 빈곤 문제의 해법을 모색하고 현지 주도 개발협력에 관한 논의를 이어갈 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지