테이블세터와 좌완 불펜… PO 3차전 앞둔 고민 깊은 KIA

1승1패로 맞선 가운데 홈구장 전남광주 기아챔피언스필드로 돌아온 이범호 KIA이 29일 열리는 삼성과 플레이오프(PO·5전3승제)를 앞두고 가장 고심한 것은 역시 테이블세터였다. 삼성 선발 최원태를 무너뜨리기 위해서는 김도영과 해럴드 카스트로, 나성범으로 이어지는 중심 타선 앞에 기회가 만들어져야 하기 때문이다.

지난 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 지켜보고 있다. 연합뉴스

결국 이 감독의 선택은 박재현(좌익수)-김호령(중견수)을 1∼2번 타순에 배치하는 것이었다. 그 뒤를 이어 김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명 타자)-김규성(2루수)-김태군(포수)-하주석(유격수) 순으로 타선을 짰다.



김호령이 2번에 배치 된 것은 정규시즌에 최원태를 상대로 4타수 2안타로 강했기 때문이다. 역시 최원태에게 강했던 김규성과 김태군(이상 4타수2안타)이 선발 라인업의 한자리를 차지했다.

이 감독은 "오늘 지명 타자로 써야 하는 김선빈을 2번 또는 6번 어디에 기용할지 고민했다. 호령이가 올 시즌 최원태 공을 잘 치기도 했고 앞에서 출루하면 '빠른야구'가 필요하지 않을까 생각했다"며 박재현, 김호령, 김도영으로 이어지는 빠른 선수들에게 기대를 걸었다.

이 감독이 또하나 고민하는 것은 좌완 불펜이다. 곽도규 이의리 김범수 등이 있지만 확실한 카드가 아니다. 그래도 이 감독은 "곽도규와 이의리를 쓰지 않으면 삼성 좌타 중심 라인을 깰 수 없다"며 여전한 신뢰를 보내면서 "구자욱, 최형우 앞에 주자를 내보내지 않는 게 중요하다"고 강조했다.

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