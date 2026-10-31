치매 엄마·장애 아들에 전한 마지막 인사

안녕, 엄니/전경철/이야기장수/2만2000원

중증자폐인 아들을 홀로 키우며 ‘피터팬 아빠’로 알려진 고 전경철 작가의 유고집이다. 치매로 기억을 잃어가던 어머니에게 보내는 뒤늦은 인사이자, 자신이 떠난 뒤 남겨질 아들을 위한 마지막 기록이다. 지난달 세상을 떠난 작가의 사십구재에 맞춰 출간됐다.



1부 ‘어머니의 날들’은 지난해 1월 세상을 떠난 어머니의 삶을 40개 에피소드로 복원한다. 종가 며느리로 살아온 세월과 생계를 꾸리기 위해 일했던 날들이 어머니의 목소리로 펼쳐진다. 아들은 어머니를 돌봄이 필요한 환자로만 바라보지 않는다. 가족을 위해 살아온 한 여성의 희로애락을 되살리며 ‘엄니’라는 이름 뒤에 가려진 삶을 독자 앞에 놓는다.

전경철/이야기장수/2만2000원

2부 ‘피터팬 아빠의 마지막 날들’에서는 시선이 가족 밖으로 넓어진다. 아들의 보금자리를 마련하려던 노력은 비슷한 처지의 중증장애인들을 위한 ‘피터팬재단’ 설립 구상으로 이어진다. 책의 인세 수익금 전액도 재단을 위해 쓰인다.



책을 관통하는 것은 이별의 슬픔만이 아니다. 누군가의 기억과 일상을 지키는 돌봄을 한 가족의 헌신에만 맡겨도 되는지 묻는다. 어머니의 삶을 붙잡으려는 아들의 기록은, 자신이 떠난 뒤에도 아들의 삶이 이어지기를 바라는 아버지의 부탁으로 남는다.

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