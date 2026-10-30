가을비 내려도 말라가는 운문댐… 대구, 8년 만에 금호강 물 끌어온다

최근 내린 가을비에도 경북 청도 운문댐의 저수율이 회복되지 않자 대구시가 다음 달부터 금호강 물을 비상 식수원으로 투입하기로 했다. 시가 수돗물 공급을 위해 금호강 원수를 끌어다 쓰는 것은 2018년 이후 8년 만이다.



29일 대구시에 따르면 시는 다음 달 초부터 경산취수장 인근에 구축한 ‘금호강 비상공급시설’을 가동할 예정이다. 청도 운문댐은 대구 동구 전역을 비롯해 수성구와 북구 일부 지역 등에 하루 평균 15만~16만t의 원수를 공급하고 있다. 시는 이번 비상공급시설 가동을 통해 운문댐에서 공급하던 원수 중 일부를 금호강 물로 대체해 공급할 방침이다.



대구 지역 주요 식수원인 운문댐 저수율은 최근 내린 비로 지난 24일 20.6%에서 이날 25.5%로 소폭 올랐으나 지난해 같은 기간(57.3%)의 절반에도 못 미쳐 가뭄 해소에는 역부족인 상황이다. 대구기상청에 따르면 대구?경북 지역의 최근 6개월 누적 강수량은 평년의 67.2% 수준에 그쳐 경주시와 영천시는 가뭄 ‘심함’ 단계로 분류됐다. 기상청은 다음 달에도 일부 지역의 가뭄이 이어질 것으로 전망했다.



이에 시는 시민들의 불안감을 해소하기 위해 수질 검증에 만전을 기하고 있다. 시가 비상공급시설 운영에 앞서 지난 13일 금호강 수질을 검사한 결과 총유기탄소량(TOC) 3.5㎎/ℓ, 생화학적산소요구량(BOD) 2.1㎎/ℓ로 나타나 하천 생활환경기준 2등급(약간 좋음) 수준을 기록했다. 2등급은 일반적인 정수처리 후 생활용수나 식수로 사용할 수 있는 수질이다.



안전성 측면에서도 조류독소인 마이크로시스틴 6종과 흙냄새 유발 물질인 지오스민은 전혀 검출되지 않았다.



최미경 시 상수도사업본부장은 “금호강 비상공급시설을 점검해 수질 안전성과 정수처리 안정성을 검증했다”며 “시민들이 안심하고 마실 수 있는 수돗물을 중단 없이 공급하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지