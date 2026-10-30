고창 ‘생태관광지 도약

전북 고창 서해안권을 생태자원 보전과 관광이 어우러지는 체류형 관광지로 육성하기 위한 핵심 사업이 첫 삽을 떴다. 개별 관광시설 확충을 넘어 세계자연유산인 고창갯벌의 가치를 알리고 지역 관광과 연계해 체류시간과 지역경제 효과를 높일 수 있을지가 관건이다.



고창군은 29일 고창종합테마파크 조성 부지에서 고창갯벌 세계유산센터(조감도)와 노을 생태갯벌플랫폼 조성 사업 기공식을 열었다. 행사에는 심덕섭 고창군수와 박성만 고창군의회 의장을 비롯해 지역 기관·사회 단체장과 주민 등 200여명이 참석했다.



고창갯벌 세계유산센터는 국비 119억원 등 총 170억원을 들여 지상 2층(연면적 2605㎡) 규모로 내년까지 건립한다. 완공 후에는 고창갯벌의 전시·홍보·교육과 생태관광을 연계하는 거점 역할을 맡는다. 노을 생태갯벌플랫폼에는 총 196억원을 투입해 22만9092㎡ 부지에 자연유산마당과 노을 광장, 이야기길 등을 갖춘 친환경 생태공원을 조성한다.



이번 사업 목표는 생태 자원을 단순히 관람하는 데 그치지 않고 교육과 체험, 휴식으로 연결하는 기반을 마련하려는 데 있다. 인근 고창종합테마파크와 숙박·휴양 시설 조성도 추진 중이어서 사업 간 연계가 이뤄지면 관광객의 체류를 늘리고 지역 상권으로 소비를 확산하는 효과도 기대된다.



다만, 시설 조성만으로 지속적인 관광 수요를 확보하기는 어려운 만큼, 고창갯벌의 생태적 가치를 훼손하지 않으면서 차별화된 체험 프로그램과 주변 관광지 연계, 지역 주민 참여 방안을 마련하는 것이 과제로 꼽힌다.



고창군은 관련 사업을 단계적으로 추진해 2030년 말까지 서해안권을 생태·휴양 관광 거점으로 육성할 계획이다.

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