결실의 계절… ‘배움의 즐거움’ 함께 나눠요

한 해 동안 일군 배움의 결실을 나누고 남녀노소 모든 군민이 어우러지는 화합의 장이 강원 횡성군에서 열린다.



횡성군은 31일부터 이틀간 횡성문화체육공원 일원에서 ‘제17회 횡성평생학습 축제’를 개최한다고 밝혔다. ‘배움이 일상이 되는 횡성, 함께 여는 횡성의 내일’을 주제로 열리는 이번 축제는 남녀노소 누구나 참여해 평생학습의 즐거움을 만끽하고 소통하는 자리가 될 전망이다.



축제 첫날 ‘아름다운 울림소리’ 팀의 우쿨렐레 연주와 ‘퀸즈마칭 밴드’의 공연이 화려한 개막을 알린다. 36개 평생학습 동아리가 그간 갈고닦은 실력을 선보이는 공연도 펼쳐져 방문객들에게 신선한 즐거움을 선사할 예정이다.



올해 축제는 자녀 동반 가족을 위한 동물 체험 놀이터가 새롭게 선보인다. 앵무새 등 15종에 달하는 다양한 동물을 직접 만날 수 있어 볼거리와 즐길 거리를 한층 풍성하게 만든다. 성인 문해 학습자 한마당 잔치 ‘청춘공감’ 등 연계행사도 풍성하다.

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