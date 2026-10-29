프리미엄 기술… 실속형 안마의자 라인업 확대 [우수브랜드 특집]

국내 기업들의 뛰어난 품질과 제품을… ‘2026 우수브랜드’를 통해 소개합니다

종합 헬스케어 기업 코지마가 프리미엄 안마의자의 핵심 기술을 탑재한 실속형 모델을 확대하며 제품 경쟁력을 강화하고 있다. 가격과 성능을 함께 고려하는 소비자를 위해 실속형 모델의 강점은 유지하면서도, 고급 모델에 적용해 온 기술을 더해 제품 선택의 폭을 넓히는 전략이다.

그 중심에는 코지마가 자체 개발해 특허 출원한 발목 스트레칭 기술 ‘모션 앵클(Motion Ankle)’이 있다. 발목 마사지부가 위아래로 최대 60도까지 움직이며 7가지 세분화된 동작을 구현해 발목은 물론 종아리 부위까지 정교한 스트레칭을 제공하는 기술이다. 기존에는 ‘카이저 엑스’, ‘노바 엑스’ 등 일부 프리미엄 안마의자에 적용됐으나, 최근 ‘더블모션 엑스’와 ‘소프라 엑스’ 등 실속형 모델로도 적용 범위를 확대하고 있다.

대표 모델인 ‘더블모션 엑스’는 코지마가 ‘모션 앵클’ 기술을 실속형 안마의자 최초로 탑재한 하반기 주력 신제품이다. 기존 인기 모델 ‘더블모션’의 성능을 향상시킨 제품으로, 코지마 안마의자 최초로 족저근 괄사 지압 롤러도 적용해 발바닥 앞쪽부터 발가락 부위까지 마사지 범위를 확대했다.

‘소프라 엑스’는 ‘모션 앵클’ 기술을 비롯해 3단계 발바닥 롤러, 아킬레스건 지압봉 등으로 하체 마사지 기능을 강화하는 동시에 한층 고급스러운 디자인을 적용했다. 패브릭 소재의 라이트 그레이 색상 바디에 다크 모카 컬러 파이핑을 더해 아늑한 분위기를 연출해 준다. 이 외에 자동 모드와 수동 모드 모두 20종으로 확대하는 등 마사지 선택의 폭도 넓혔다.

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