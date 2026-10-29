오프닝 기념 ‘24K 순금’ 당첨 기회 선사 [우수브랜드 특집]

국내 기업들의 뛰어난 품질과 제품을… ‘2026 우수브랜드’를 통해 소개합니다

아시아 최대 규모의 트레블로지 호텔인 360실 규모의 본 호텔은 24K 순금 경품 기회, 한복 체험, 국악 비보이 공연 등을 선보이는 ‘스테이 골드 인 강남(Stay Gold in Gangnam)’ 프로모션을 론칭했다.

이날 행사의 하이라이트는 한국 전통 국악의 선율과 현대 브레이크댄스가 어우러진 국악 비보이 공연이었다. 참석자들은 전용 포토존에 마련된 트레블로지의 친근한 브랜드 마스코트 ‘트레버(Trevor)’ 마스코트와 함께 기념사진을 남기기도 했다.

다양한 여행 수요를 고려해 설계된 트레블로지 강남역삼 서울은 슈페리어 퀸룸과 트윈룸부터 가족 및 그룹용 객실까지 다양한 객실 타입을 갖추고 있다. 1인 여행객과 커플은 물론 최대 4인 가족 및 그룹까지 수용할 수 있으며, 최대 27m² 규모의 객실은 출장, 쇼핑 여행, 레저 여행 모두에 적합한 실용적인 공간을 제공한다.

호텔은 편안한 객실과 함께 다양한 여행 목적에 맞춘 부대시설을 갖추고 있다. 최대 60명까지 수용 가능한 미팅 시설은 비즈니스 회의와 소규모 기업 행사에 적합하며, 43면의 주차 공간은 차량으로 방문하는 고객에게 편의를 더한다.

조식은 국내 유명 외식·급식 전문 기업인 본푸드서비스(BON Food Service)가 제공해, 고객들이 편리하게 하루를 시작할 수 있도록 돕는다. 또한 2026년 10월 말 GS25 편의점이 오픈할 예정으로, 운영이 시작되면 고객들의 일상적인 편의가 한층 더해질 것이다.

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