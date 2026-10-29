“뇌졸중 골든타임 4.5시간, 기다려도 되는 시간 아냐”

대한뇌졸중학회는 29일 ‘세계 뇌졸중의 날’을 맞아 갑작스러운 얼굴마비나 팔다리 마비, 언어장애 등 의심 증상이 나타나면 즉시 119에 신고해야 한다고 강조했다. 뇌경색의 대표적인 초급성기 치료인 정맥 내 혈전용해술은 일반적으로 증상 발생 후 4.5시간 이내 시행해야 하지만, 이는 기다려도 되는 시간이 아니라는 설명이다.

뇌졸중은 뇌혈관이 갑자기 막히거나 터지는 중증 응급질환이다. 전체 뇌졸중의 약 80%를 차지하는 뇌경색은 막힌 혈관을 얼마나 신속하게 다시 뚫느냐에 따라 생존과 후유장애 정도가 달라질 수 있다. 병원 도착 후에도 영상검사와 진료, 약물 준비 등에 시간이 필요한 만큼 최대한 빨리 뇌졸중 치료가 가능한 병원에 도착해야 한다.

그러나 학회에 따르면 한국뇌졸중등록사업 자료에서 증상 발생 후 3시간 이내 병원에 도착하는 환자는 약 30%로 보고됐다. 병원 도착 지연이 초급성기 치료의 중요한 장애요인인 셈이다.

대표적인 의심 증상은 갑작스러운 얼굴마비, 한쪽 팔이나 다리의 마비, 발음이 어눌해지거나 말을 이해하거나 표현하기 어려워지는 언어장애다. 갑작스러운 시야장애, 중심을 잡기 어려운 심한 어지럼증, 이전에 경험하지 못한 심한 두통도 나타날 수 있다. 한 가지 증상이라도 갑자기 발생하면 좋아지기를 기다리지 말고 즉시 119에 신고해야 한다.

초급성기 뇌경색 치료의 선택지도 넓어지고 있다. 기존 혈전용해제인 알테플라제(tPA)에 더해 테넥테플라제가 국내에서도 허혈성 뇌졸중 치료용으로 식품의약품안전처 승인을 받아 사용되기 시작했다.

두 약물은 모두 혈전을 녹이지만 투약 방식이 다르다. 알테플라제는 일부를 먼저 투여하고 나머지를 약 1시간 동안 지속 주입하는 반면, 테넥테플라제는 한 번의 정맥 주사로 투약을 마칠 수 있다. 이후 검사나 시술 준비, 병원 간 이송을 신속하게 진행하는 데 도움이 될 가능성이 있다. 여러 임상연구에서는 두 약물의 3개월 후 기능적 회복이나 사망률이 유사한 것으로 보고됐다.

다만 치료제가 발전해도 빠른 병원 도착이 중요하다는 원칙은 변하지 않는다. 도착이 늦어질수록 뇌손상이 심해지고 적용할 수 있는 치료 방법도 줄어들 수 있기 때문이다.

차재관 대한뇌졸중학회 회장(동아의대 신경과)은 “뇌졸중에서 가장 중요한 것은 증상이 발생한 뒤 얼마나 빨리 치료를 시작하느냐”라며 의심 증상이 나타나면 기다리지 말고 즉시 119에 신고해 달라고 당부했다.

홍근식 이사장(인제의대 신경과)도 “치료 효과를 충분히 얻기 위한 가장 기본적인 조건은 빠른 병원 도착”이라며 “증상이 발생하면 시간을 지체하지 않는 것이 환자의 예후를 결정하는 중요한 첫걸음”이라고 강조했다.

학회는 세계 뇌졸중의 날을 계기로 증상 인지와 신속한 이송의 중요성을 알리는 대국민 홍보를 이어갈 계획이다. 골든타임 관련 영상을 보고 퀴즈를 푸는 온라인 이벤트도 다음달 6일까지 학회 유튜브·카카오톡 채널에서 진행한다.

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